Riaditeľov organizácií rezortu kultúry vyberie sedemčlenná komisia

Bratislava 24. septembra (TASR) – Riaditeľov organizácií Ministerstva kultúry (MK) SR bude vyberať sedemčlenná komisia, v ktorej budú mať zastúpenie experti i zamestnanci príslušnej inštitúcie. Rezort takisto zverejní informácie, ktoré objasnia dôvody výberu víťazného uchádzača. Vyplýva to z internej smernice MK SR, týkajúcej sa pravidiel výberu riaditeľov jednotlivých podriadených inštitúcií. Predstavitelia rezortu vo štvrtok predstavili jej detaily.



"Výberové konanie na šéfov inštitúcií aj s podmienkami pre uchádzačov oznámime minimálne štyri týždne pred termínom podania prihlášok,“ priblížila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). Riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky MK Matúš Bieščad dodal, že výber bude trojkolový s tým, že kandidátov postupujúcich do užšieho výberu bude hodnotiť sedemčlenná komisia zložená zo zástupcu MK, experta na danú oblasť nominovaného Fondom na podporu umenia, experta nominovaného akademickou obcou, a tiež predstaviteľa zamestnancov. V komisii budú tiež experti z oblasti verejných financií, manažmentu a ľudských zdrojov.







Vypočutie kandidátov bude verejné, účasť bude možná osobne i prostredníctvom online prenosu. Verejnosť bude môcť kandidátom tiež klásť otázky. Po skončení výberového konania MK zverejní zápisnicu i audio záznam z vypočutia. Na webe MK bude i samotná smernica.





"Zmenou pravidiel výberových konaní chceme zvýšiť dôveru verejnosti i dotknutých kandidátov vo výberové procesy,“ uviedla ministerka o smernici, ktorej súčasťou bude aj etický kódex. Dodala, že pravidlá vychádzajú z príkladov najlepšej praxe a metodiky Transparency International Slovensko (TIS).







Už podľa novej smernice sa bude odvíjať výber nového šéfa Kunsthalle Bratislava (KHB). MK ho spúšťa vo štvrtok, uchádzači sa môžu prihlásiť do 24. októbra. Ďalšími pripravovanými výberovými konaniami, pri ktorých sa smernica využije, budú výbery na posty riaditeľa Slovenského technického múzea v Košiciach a generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND).



Návrh novej smernice pre výberové konania podriadených organizácií MK zverejnil rezort v polovici augusta na verejné pripomienkovanie. Prišlo k nemu 137 podnetov laickej i odbornej verejnosti.