MK rokuje o zabezpečení podpory nezamestnaných pri obnove pamiatok

Bratislava 22. januára (TASR) – Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) požiadala podpredsedníčku vlády a šéfku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Veroniku Remišovú (Za ľudí) o finančnú podporu na ďalšie zabezpečenie pokračovania projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Doterajší projekt, kombinujúci dotačné zdroje rezortu kultúry a prostriedky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré refundovali mzdu a odvody zapojených nezamestnaných, je v roku 2021 ohrozený, rezort práce už naň nedisponuje dostatočnými prostriedkami.



"Projekt, prostredníctvom ktorého sa mohli občianske združenia a ďalšie subjekty s finančnou pomocou a anagažovaním nezamestnaných starať mnoho rokov o záchranu hradov, vnímala verejnosť mimoriadne pozitívne," pripomenula ministerka, vysvetľujúc zároveň motiváciu rezortu zabezpečiť pokračovanie.



V tejto súvislosti zároveň oznámila, že ministerstvo predlžuje výzvu dotačného programu Obnovme si svoj dom do 15. februára, a to vo všetkých jeho podprogramoch. "Ministerstvo sa rozhodlo predĺžiť termín predkladania žiadosti z dôvodu pandemickej situácie, ktorá znemožnila viacerým žiadateľom vybaviť všetky náležitosti potrebné na prihlásenie sa do otvorených výziev," objasňuje hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Viciaňová.



Na zachovanie projektu zapojenia nezamestnaných pri obnove pamiatok vyzvalo v decembri 2020 Združenie Zachráňme hrady, 40 podpísaných signatárov vo výzve upozornilo, že program zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva je overený, dlhoročný a veľmi úspešný aj vďaka nadšencom, ktorí pri projektoch pracujú bezplatne. Podporujú ho aj riaditelia regionálnych úradov práce.



Projekt na Slovensku funguje od roku 2011. "Každý rok sa v rámci projektu dokáže uplatniť 550 až 600 uchádzačov o zamestnanie z úradov práce. Čo predstavuje náklady približne 3,5 milióna eur pre spolu asi 30 hradov. Ak by sa práce na obnove hradov vykonávali len dodávateľsky stavebnou firmou, táto suma by postačovala na obnovu sotva dvoch až troch hradov," vysvetlili signatári výzvy.



Náklady spojené so zapojením nezamestnaných sú spojené s preplatením celkovej ceny práce, stravného, úrazového poistenia, osobných pracovných prostriedkov či poplatkov za lekársku prehliadku.