Rezort kultúry: Slovenský posunkový jazyk má svoju kodifikovanú podobu

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenský posunkový jazyk má svoju kodifikovanú podobu. Slávnostný podpis deklarácie o kodifikácii sa uskutočnil v stredu na Medzinárodný deň posunkového jazyka v Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a protokolu MK SR Tatiana Majerská s tým, že kodifikácia posilní jeho postavenie na Slovensku ako samostatného jazyka a prispeje k rozmanitosti jazykov a kultúry.



Ako ďalej priblížila, nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Popri zástupcoch komunity nepočujúcich sa na ňom zúčastnili aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš a ďalší.



„My počujúci si často neuvedomujeme, aký význam má posunkovanie pre nepočujúcich v ich každodennom živote. Až teraz, počas pandémie a tlmočenia tlačových konferencií, mnohí z nás lepšie pochopili, s akými prekážkami – hoci aj v prístupe k najzákladnejším informáciám, sa ľudia so sluchovým alebo iným znevýhodnením stretávajú. Nech je preto kodifikácia slovenského posunkového jazyka len jedným z mnohých krokov, ktoré na ceste k debarierizácii urobíme. Obzvlášť kultúra by mala byť bez bariér a pre všetkých,” uviedol Kutaš.



Súbežne s kodifikáciou slovenského posunkového jazyka sa v týchto dňoch otvoril aj nový študijný program na Trnavskej univerzite v Trnave. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity rozšírila od tohto akademického roka svoju ponuku aj o študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. „Tento program je v krajine raritou. Jeho cieľom je vyplniť medzeru spôsobenú nedostatkom kvalifikovaných tlmočníkov medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom,“ doplnila Majerská.