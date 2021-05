Vedenie rezortu kultúry sa stretne so zamestnancami Novej Scény

Bratislava 5. mája (TASR) – Ministerstvo kultúry SR zaznamenalo otvorený list časti zamestnancov Divadla Nová scéna, ktorým požiadali o stretnutie s vedením rezortu a prehodnotenie rozhodnutia o menovaní nového generálneho riaditeľa divadla. „Radi sa stretneme, aby sme si vypočuli ich názor na situáciu v divadle. Chceme, aby divadlo napredovalo a bola zaručená jeho tvorivá realizácia," tlmočila reakciu vedenia MK hovorkyňa ministerstva Zuzana Viciaňová.



Zamestnanci DNS adresovali ministerke Natálii Milanovej (OĽANO) v stredu otvorený list, v ktorom ju upozornili na nezákonnosť postupu menovania šéfa divadla. Milanová v utorok (4. 5.) oznámila, že do funkcie vymenuje Petra Oravca, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil na druhom mieste. Milanová uprednostnila Oravca pred doterajšou šéfkou divadla Ingrid Fašiangovou, hoci tú odporučila výberová komisia ako najlepšie hodnotenú kandidátku vo výberovom konaní.



Ministerka svoje rozhodnutie odôvodnila preukázaným konfliktom záujmov, ktorý sa mal týkať členky výberovej komisie Zuzany Šebestovej, zastupujúcej zamestnancov DNS. Práve tento konflikt záujmov mal ovplyvniť aj priebeh výberového konania.



Voči tejto argumentácii sa okrem Fašiangovej a Šebestovej ohradili aj zamestnanci DNS. Poukázali na to, že do komisie vymenovala Šebestovú práve Milanová, na základe voľby zamestnancov divadla a preverenia súladu so zákonom. Upozornili taktiež, že ministerkou deklarovaný "jasný konflikt záujmov" sa odvíja od subjektívneho názoru jednej z členiek komisie, s ktorým sa však väčšina hodnotiaceho orgánu nestotožnila.



Tým, že ministerka zasiahla do výsledkov vylúčením Šebestovej hodnotenia, navyše, bez súhlasu komisie, porušila Milanová podľa zamestnancov DNS zákon o výkone práv vo verejnom záujme a porušila tiež zásadu "rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi a uchádzačkami".



Fašiangová oznámila, že bude celú záležitosť riešiť právnou cestou. Na postup ministerky sa chcú pýtať aj poslanci z parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Členka výboru, exministerka kultúry Ľubica Laššáková, požiadala o zvolania mimoriadneho rokovania.