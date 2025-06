Ministerstvo kultúry ustupuje od zámeru zabezpečiť rezortné vozidlo

Bratislava 23. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR ustupuje od svojho zámeru zabezpečiť rezortné vozidlo pre ministra či ministerku. Zároveň vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby tak, ako zabezpečil vozidlá ostatným ministerstvám, zabezpečil služobné vozidlo aj pre MK, ktoré ho o to opakovane žiadalo. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská.



Je podľa MK štandardnou praxou, že pri nákupe vozidiel pre ministerstvá sa nákup realizuje buď samostatne, alebo prostredníctvom obstarávania cez Ministerstvo vnútra (MV) SR. „Rovnako postupovalo aj MK SR. Žiadalo MV SR o nákup vozidla. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok však bez adekvátneho vysvetlenia dlhodobo odmieta zabezpečiť rezortu kultúry vozidlo tak, ako štandardne zabezpečuje vozidlá pre iné rezorty,“ skonštatoval Bačinská.



Poukázala na to, že že ministerstvo kultúry je pravdepodobne jediným rezortom, ktoré nedisponuje vozidlom pre ministra. Prepravu ministerky Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) doteraz rieši zapožičaným vozidlom, ktoré je však tzv. delegačným vozidlom. To znamená, že si ho rezort vnútra berie v prípade, ak ho potrebuje na prepravu zahraničných delegácií. „Toto nie je vyhovujúci stav,“ tvrdí MK.



V tejto súvislosti upozornilo na to, že Šimkovičová si vo veci kúpy služobného vozidla nekládla žiadne neadekvátne podmienky, ako je cena alebo technické parametre vozidla. „Chcela iba základný štandard, aký majú aj iné ministerstvá,“ tvrdí Bačinská. Priblížila, že vozidlo, ktoré mal rezort kultúry v úmysle zakúpiť, je plne v súlade s parametrami vozidiel, aké sa bežne nakupujú aj pre iné ministerstvá. Taktiež je cenovo aj technicky v súlade s parametrami vozidiel, ktoré si od nástupu do vlády nakúpili rezorty pre ministrov vo vlastnej réžii alebo nákupom cez MV SR.



Vozidlo bude podľa rezortu kultúry slúžiť aj ďalším nástupcom. „Parametre nákupu vozidla boli nastavené tak, aby reflektovali túto skutočnosť. Auto rezortu kultúry musí spĺňať jednak bezpečnostné kritériá a na druhej strane musí byť v dostatočnej kvalite, aby vydržalo na celé ďalšie roky a pre ďalšie funkčné obdobia,“ povedala Bačinská.