Vo výzve pre tzv. jednoosobové s.r.o. vyplatili vyše 1,7 milióna eur

Bratislava 22. októbra (TASR) – V rámci aktuálnej a do konca októbra otvorenej dotačnej výzve zameranej na tzv. jednoosobové s.r.o., pôsobiace v kultúre a kreatívnom priemysle, vyplatilo Ministerstvo kultúry (MK) SR zatiaľ 1.724.940 eur. Na sociálnej sieti to v piatok oznámila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).



Oprávnenými žiadateľmi vo výzve, ktorú rezort spustil na konci septembra, sú právnické osoby s jediným spoločníkom, výzva pritom nelimituje počet konateľov. Nárok na dotáciu majú aj mikropodniky s maximálnym počtom deväť zamestnancov a ročným obratom do dvoch miliónov eur, rovnako malé podniky s najviac 49 zamestnancami a ročným obratom do 10 miliónov eur.



Na dotáciu majú nárok žiadatelia, ktorí v porovnaní rokov 2019/2020 zaznamenali najmenej 30-percentný medziročný pokles tržieb, vykonávajú jednu z 37 kategórií ekonomických činností zaradených do oblasti kultúry a podali daňové priznania i účtovné závierky za roky 2019 a 2020.



Na dotáciu majú nárok aj tí, ktorí už získali prostriedky v rámci dotačnej pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vo fázach Prvej pomoci, respektíve dotácie na nájomné a nepokryté fixné náklady od Ministerstva hospodárstva (MH) SR.







Minimálna výška dotácie je 2000 eur, strop dotácie je určený podľa výšky tržieb za rok 2019.



Dotácie môžu žiadatelia použiť na bežné výdavky v období od 1. januára 2021 do 31. marca 2022, takisto môžu byť použité na splatenie úverov a pôžičiek, ktoré si museli subjekty požičať „na prežitie“, časť príspevkov takisto môže refundovať odmeny pre konateľa.