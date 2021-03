Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie na riaditeľa centra dizajnu

Bratislava 2. marca (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR spustilo v utorok proces výberu nového riaditeľa Slovenského centra dizajnu (SCD). Do výberového konania na post šéfa národnej inštitúcie sa môžu záujemcovia prihlásiť do 30. marca.



"Cieľom ministerstva kultúry ako zriaďovateľa SCD je, aby do vedenia nastúpila osobnosť, ktorá zabezpečí efektívne riadenie a stabilizovanie finančnej situácie organizácie, ale aj pokračovanie vo vysoko odbornom a otvorenom dialógu v oblasti dizajnu,“ informoval Michal Hajtol z oddelenia komunikácie a protokolu MK o výberovom konaní, ktorého význam zvýrazňuje aj aktuálny Rok slovenského dizajnu, a tiež 30. výročie vzniku SCD.



Záujemcovia musia predložiť návrh projektu riadenia a rozvoja SCD, v ktorom by mali prezentovať svoju víziu, reflektujúcu na hlavné úlohy a poslanie inštitúcie - prezentovať dizajn vytvorený na Slovensku, skúmať a popularizovať túto oblasť umenia v kontexte domácich i medzinárodných trendov, rovnako tiež nadväzovať spoluprácu s partnermi z umeleckej, verejnej, akademickej, nezávislej, ale aj súkromnej obce.



Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia na webe MK.



SCD je príspevkovou organizáciou pôsobiacou v rezorte MK SR od roku 1991. Predmetom činnosti centra je skúmať a objasňovať pôsobenie dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematicky zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín. Aktuálne je do 30. júna 2021 riadením inštitúcie dočasne poverený Maroš Schmidt.