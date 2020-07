Milanová s električkou pred SND nesúhlasí,magistrát ju chce presvedčiť

Bratislava 3. júla (TASR) - Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) osobne nesúhlasí s trasovaním električky v pešej zóne pred budovou Slovenského národného divadla (SND). Potvrdila to pre TASR s tým, že ak Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy požiada o oficiálne stanovisko Ministerstva kultúry (MK) SR, rezort sa vecne vyjadrí.



Milanová sa doteraz zúčastnila troch stretnutí s predstaviteľmi bratislavského magistrátu i odbornej verejnosti, ktorých predmetom bolo trasovanie električky. Za rezort neodmieta ani ďalšiu diskusiu a konštruktívny dialóg. "Zatiaľ sme však boli prizvaní len na prezentácie údajne jediného realizovateľného riešenia," upozornila.



Hlavné mesto tvrdí, že ministerkin postoj môže mať vážne dôsledky na dopravu v meste. Poukazuje na hrozbu dopravného kolapsu, ktorému sú vystavení obyvatelia Starého Mesta, Ružinova i novovznikajúcej štvrti. Nemieni sa preto zámeru, ktorý považuje za najlepšie realizovateľné riešenie, vzdať. "Budeme naďalej pokračovať v zmenách a doplnkoch územného plánu, a zároveň zriaďujeme pracovnú skupinu zloženú nielen z našich ale aj zahraničných odborníkov, ktorí sa zameriavajú na analyzovanie a spracovávanie zvukových štúdií," tlmočila stanovisko vedenia Bratislavy hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová. "Veríme, že ministerka kultúry pod váhou odborných argumentov svoje rozhodnutie prehodnotí," dodala.



Mesto zároveň upozornilo, že v zóne Pribinova ide o sústavu verejných priestorov, ktorá nie je homogénna. "Ich obsadenosť stúpa smerom k rieke, v blízkosti ktorej sa sústreďujú aj spoločenské aktivity. Navrhovaná trasa električky prechádza iba tranzitnou zónou, pobytové priestory zostávajú nedotknuté,“ dodala Rajčanová. Informovala tiež, že Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) organizuje k trasovaniu električky participatívny proces, v ktorom bude komunikovať s odbornou i laickou verejnosťou a všetkými zainteresovanými stranami.



Postoj ministerky naopak plne podporuje vedenie SND. Divadlo pripomína, že už v minulosti sa umelci a aktivisti negatívne postavili k zámeru mesta upozorňujúc na devastáciu architektonickej a urbanistickej hodnoty verejného priestoru pešej zóny pred divadlom, ktorý sa využíva aj na kultúrno-spoločenské podujatia. "Hluk a vibrácie električiek budú mať mimoriadne negatívny vplyv na umeleckú tvorbu a jej realizáciu v novej budove SND," upozornilo ďalej vedenie divadla, ktoré argumentuje aj skúsenosťami v prípade blízkosti električky pri historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí. Poukazuje tiež na to, že trasovanie električiek popred budovu vytvorí riziko kolíznych situácií.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra oznámil, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici. Mesto argumentuje, že preverilo sedem rôznych trás vedenia električkovej trate z hľadiska napojenia na ostatné električkové radiály, realizovateľnosti stavby i efektívnosti nákladov, a za najvýhodnejšiu vyhodnotili experti trasu po Pribinovej ulici. Prechádzať má ďalej na Košickú a Miletičovu ulicu s napojením na Ružinovskú radiálu pri tržnici na Miletičovej. Na plány reagovali aktivisti z radov architektov i umelcov, ktorí prostredníctvom výzvy žiadajú mesto, aby trasovaním električky nerušilo súčasný verejný priestor pred SND. Proti plánovanému trasovaniu je i hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Slovenská komora architektov naopak nezdieľa názor, že by došlo k významnému narušeniu verejného priestoru a akceptuje názor, že električka a na ňu nadväzujúci pohyb chodcov bude stimulujúcim elementom budúcej mestskej triedy.