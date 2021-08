Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie riaditeľa Literárneho centra

Bratislava 25. augusta (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo v stredu nové výberové konanie na riaditeľa Literárneho informačného centra (LIC). Predchádzajúce výberové konanie nebolo úspešné, preto sa proces opakuje. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 27. septembra. TASR o tom informovala Adriána Čahojová z referátu komunikácie a protokolu Ministerstva kultúry SR.



„Do predchádzajúceho výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 30. apríla 2021, sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich dobrovoľne počas procesu odstúpil a druhý nebol komisiou odporučený na post riaditeľa," priblížila Čahojová.



Od nového šéfa organizácie sa očakáva zabezpečenie autorskej slobody pre tvorbu, hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale aj zvýšenie transparentnosti, nezávislosti a efektívnosti hospodárenia a fungovania LIC.



Uchádzači by sa mali vo svojich projektoch rozvoja a riadenia zamerať na to, aby bolo LIC otvorenou inštitúciou pre literárnych umelcov zo Slovenska aj zo sveta. Reagovať má na aktuálne dianie a trendy v literárnom umení v medzinárodnom kontexte, zúčastňovať sa má na významných literárnych podujatiach na Slovensku či podporovať preklady slovenskej literatúry. Potrebná je participácia na rozvoji politiky literárneho umenia. V spolupráci s MK SR sa LIC zapojí do rozvoja literatúry v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030.



Literárne informačné centrum je štátna príspevková organizácia zameraná na literatúru. Patrí pod pôsobnosť MK SR a predmetom jej činnosti je monitorovanie, reflexia a propagácia súčasnej slovenskej literatúry. Jej úlohou je dokumentovať slovenskú literárnu tvorbu doma i v zahraničí. Literárne informačné centrum bolo zriadené k 1. júlu 1995.



LIC viedla do marca Miroslava Vallová. Do výsledku výberového konania, respektíve do konca februára 2022, je dočasne poverená vedením Beáta Vlková.