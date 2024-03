Ministerstvo kultúry odkladá zákon meniaci RTVS

Bratislava 25. marca (TASR) - Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý prinesie zmeny v súčasnom RTVS, sa odkladá, dokým sa k nemu nevyjadrí Legislatívna rada vlády SR. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská. Upozornil na to RTVS.



"Vzhľadom na počet pripomienok a komplexnosť problematiky aktuálne pracujeme na dopracovaní nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase s tým, že je potrebné, aby sa s návrhom oboznámila aj Legislatívna rada vlády SR," uviedlo ministerstvo.



MK SR ešte 11. marca predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí NR SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.



K zákonu o Slovenskej televízii a rozhlase prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania 327 pripomienok, z toho 42 hromadných. Okrem zástupcov verejnosti ich formulovali tiež politické strany i kultúrna platforma.