Kiča: Jednou z úloh envirorezortu je inak pristupovať k lesnej ťažbe

Bratislava 23. mája (TASR) – Jednou z hlavných úloh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je inak pristupovať k lesnej ťažbe a manažmentu krajiny. Vytvárať tiež predpoklady na to, aby sa čo najviac vody zadržiavalo v krajine a nedochádzalo ku koncentrácii vody tesne pred obcami. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča po tom, čo si prešiel chotár so zástupcami obce Rudno nad Hronom.



Kiča vo videu poukazuje na zvažnicu, ktorej je v obci niekoľko stoviek. "Zvažnica je využívaná pri intenzívnej lesnej ťažbe. Pôsobí pri daždi ako lievik tým, že odvádza pri intenzívnej zrážkovej činnosti vodu do jednotlivých dolín, ktorých sa v katastri obce zbieha niekoľko," vysvetľuje Kiča. Pokračuje, že ak na zvažniciach nie sú priesakové rigoly, alebo sa neudržiavajú spôsobom, ktorý zadržiava vodu v krajine, pôsobia ako lievik. "Samozrejme, potom sa to všetko zintenzívňuje, spája a dostáva do povodia obce. Nehovoríme len o probléme Rudna, ale aj o desiatkach obcí, ktoré sú ovplyvnené intenzívnou ťažbou," podotkol Kiča.



Úlohou envirorezortu je v tejto súvislosti viac sa zamerať na odstraňovanie príčin, pretože lacnejšie predchádzať vzniku škôd. Zabráni sa tak aj tragédiám na ľudských životoch. Kiča poznamenal, že následky sa potom sanujú s oveľa väčšími nákladmi. "Musím zmeniť náš pohľad na využívanie krajiny," dodal.



Obec Rudno nad Hronom v pondelok zasiahla po pretrhnutí hrádze povodeň, pri ktorej zomrel starší muž, bývalý starosta obce. Voda spôsobila tiež výrazné materiálne škody. Technické riešenie hrádze malo veľa chýb. Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku bolo vodozádržné riešenie pre danú oblasť zvolené nevhodne.