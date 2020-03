VIDEO: Prioritou novej ministersky spravodlivosti bude očista justície

Na snímke novovymenovaná ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíkováj (Za ľudí) prichádza na ministerstvo spravodlivosti si prevziať rezort od svojho predchodcu Gábora Gála (Most-Híd) v Bratislave 21. marca 2020. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 21. marca (TASR) - Nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si v sobotu prevzala úrad od svojho predchodcu Gábora Gála (Most-Híd). Ten jej zaželal vo funkcii veľa úspechov a šťastia.Prvými Kolíkovej prioritami sú opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom, potom sa chce pustiť do očisty justície aj cez ústavné zmeny. Ministerka plánuje zvolať krízový štáb na úrovni rezortu, zasadnúť má v pondelok (23. 3.).Kolíková hovorí aj o reforme Súdne rady SR. Chce v nej mať primerané zastúpenie nesudcov a "morálne zdatných ľudí". Od Súdnej rady by ministerka chcela, aby využila v priestor na preverovanie majetku sudcov.vysvetlila.Prioritou je tiež reorganizácia súdnej mapy. Mala by urýchliť konania, čo sa podľa Kolíkovej nebude dať bez špecializácie súdov. Prehodnotiť chce aj súdne obvody, čo by mohlo pretrhnúť miestne väzby súvisiace s korupciou. Ministerka sa chce zaoberať aj návrhom zákona na zaisťovanie majetku, ktorý súvisí s prírastkami z trestnej činnosti. Návrh už pripravil Gál, Kolíková ho chce viac zefektívniť a dopracovať.Mária Kolíková sa narodila 30. januára 1973 v Dunajskej Strede. V roku 1999 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Dvakrát bola štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, keď ho viedla Lucia Žitňanská. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej opustila v marci 2018 Žitňanská post ministerky. Kolíková z MS SR odišla v auguste 2018. Kolíková je členkou strany Za ľudí.