M. Kollár kritizuje prípravu plošného testovania

Bratislava 27. októbra (TASR) - Samospráva nie je slúžka centrálnej vlády. V statuse na sociálnej sieti to uviedol primátor Hlohovca a podpredseda strany Za ľudí Miroslav Kollár v súvislosti so skrátením trvania celoplošného testovania a z toho vyplývajúcich organizačných zmien, ktoré majú samosprávy zabezpečiť v priebehu štyroch dní.Verí, že mestá a obce to zvládnu.dodal v súvislosti s pondelkovým (26. 10.) rozhodnutím vlády a ministerstva obrany. Ako šéf jednej zo samospráv ubezpečil, že urobí všetko preto, aby plošné testovanie pre všetkých, ktorí sa na ňom zúčastnia, bolo bezpečné.dodal.Zároveň však priznáva, že na základe informácií, ktoré má o stave príprav celoplošného testovania, považuje celú akciu za zlé a viac politické, ako odborné rozhodnutie.dodáva.Dodal, že od iniciátorov očakáva len to, že v sobotu ráno príde vojak s testami a certifikátmi.dodal Kollár.Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) počas pondelkového rokovania ústredného krízového štábu uviedol, že celoplošné testovanie obyvateľstva sa po tom pilotnom na Orave a v okrese Bardejov uskutoční , no bude mať dvojdňový formát, počas najbližšej soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.).Ako priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), rozhodnutie zmeniť dni testovania na sobotu a nedeľu, namiesto pôvodného plánu testovať od piatka do nedele, súvisí s personálnymi, logistickými a materiálnymi limitmi. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko doplnil, že velenie operácie sa bude venovať jej preplánovaniu.Zmena trvania testovania znamená aj zmenu počtu potrebných odberných miest.