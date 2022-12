M. Kollár: Trieštenie demokratických síl vedie k ohrozeniu demokracie

Bratislava 10. decembra (TASR) - V posledných rokoch sa na Slovensku trieštia demokratické sily, čím dochádza k ohrozeniu demokracie. Silnie extrémizmus, populizmus a spochybňovanie členstva Slovenska v NATO a Európskej únii. Na sneme strany Spolu to v príhovore uviedol jej predseda Miroslav Kollár.



"Zvýrazňuje to potrebu spolupráce a spájania s cieľom vytvorenia jasnej občiansko-demokratickej alternatívy pre stredopravého voliča," podotkol Kollár. Zároveň poukázal na to, že v posledných parlamentných voľbách ostalo takmer polmilióna hlasov občanov mimo Národnej rady SR. Považuje to za nezodpovedné a je presvedčený, že takáto chyba sa zopakovať nikdy nesmie.



"Vidíme, ako sa vyvíja svet. (...) O to viac sa musíme všetci demokrati zomknúť a začať sa správať rozumne a zodpovedne," poznamenal. Kollár apeloval, že ak Slovensko pustí k moci mafiu a extrémistov, tí sa postarajú o to, aby krajina prestala byť západnou demokraciou s perspektívou dobrého života.



Na sneme strany Spolu vystúpil s príhovorom aj premiér Eduard Heger (OĽANO). Slovensko potrebuje plán, aby sa mafia nevrátila, dosiahnuť sa to dá iba vtedy, keď sa prestanú strany "medzi sebou požierať". "Nemôžeme vyhrať tento zápas, ak ho budeme viesť medzi sebou," podotkol Heger s tým, že Slovensko potrebuje spoluprácu strán.