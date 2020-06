Krajčí: V kritickom stave nie je nikto zo zranených vo Vrútkach

Martin 11. júna (TASR) – V kritickom stave nie je ani jeden z piatich pacientov Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), ktorých hospitalizovali po štvrtkovom incidente v Spojenej škole vo Vrútkach. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) to povedal na brífingu po návšteve nemocnice.



V najlepšom stave sú podľa ministra zdravotníctva dvaja policajti, ktorí majú strelné poranenia dolných končatín. "Jedno strelné poranenie zasiahlo koleno a druhé chodidlo. Stabilizovaný je aj stav dievčatka, ktoré malo viac-menej len ľahšie poranenie hrudníka. Povzbudil som ju, je v nemocnici s oteckom a má sa dobre," doplnil Krajčí.



Vo vážnom stave je chlapec, ktorý mal mnohopočetné bodné poranenia hrudníka a brucha. "Len teraz ho prepustili z operačnej sály. Je v stabilizovanom stave. Pani učiteľku, na ktorú útočník veľmi kruto zaútočil, museli reoperovať, nakoľko sa jej stav zhoršil. Ale takisto je to v stabilizovanom stave. Hoci stále v rámci reoperácie lekári riešia komplikácie bodných poranení," podotkol minister zdravotníctva.



"Boli to závažné poranenia bodného charakteru. Smerovali na hrudník a dutinu brušnú. Pevne verím, že kritické minúty máme za sebou a budeme môcť konštatovať, že pacienti sú stabilizovaní. Prepustenie policajtov je otázka pár dní," dodal generálny riaditeľ UNM Dušan Krkoška.



Minister zdravotníctva vyzdvihol prácu záchranárov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, policajtov, z ktorých dvaja sú hospitalizovaní. "A všetkých zdravotníkov, zdravotných sestier, lekárov, ktorí aj v tejto chvíli riešia závažné poranenia, ktoré útočník spôsobil," uviedol Krajčí.



Na miesto udalosti podľa neho dorazili aj členovia Národného krízového klinického tímu na ministerstve zdravotníctva. "Boli okamžite ochotní vycestovať do Vrútok. Vyslal som dvanásť terapeutov a už pomáhajú rodinám, triednej učiteľke aj deťom, ktoré zažili tento ohavný skutok. Tento typ pomoci som ponúkol aj pacientom v UNM," uzavrel minister zdravotníctva.







Pri incidente na škole vo Vrútkach prišli o život dvaja ľudia. Medzi zranenými sú aj deti. Bývalý žiak mal vojsť do školy, kde rozbil sklenenú výplň. Následne mu podľa prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského kládol odpor zástupca riaditeľa školy, ktorého útočník smrteľne zranil. Muž potom vbehol do najbližšej triedy a napadol učiteľku a dve deti. Útočníka prenasledoval z miesta činu školník, ktorý sa ho pokúsil zadržať napriek tomu, že bol sám zranený. Útočníka následne zastrelila polícia.