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M.Krajčí vyčíta K.Šaškovi zavádzanie pri financovaní výstavby nemocníc
Krajčí na tlačovej konferencii uviedol, že podľa návrhu rozpočtu verejnej správy predstavuje kapitálový transfer pre zdravotnícke zariadenia na rok 2027 celkovo 608 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Hnutie Slovensko) vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) zavádzanie pri financovaní výstavby nových nemocníc. Tvrdí, že na dostavbu nemocníc v Banskej Bystrici a Martine je v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 vyčlenených prostredníctvom kapitálového transferu Ministerstva zdravotníctva SR len 47,8 milióna eur, čo je v rozpore s vyjadreniami ministra, ktorý hovoril o dostupných zdrojoch až do výšky 900 miliónov eur na dokončovanie nemocničných projektov. Krajčí o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Krajčí na tlačovej konferencii uviedol, že podľa návrhu rozpočtu verejnej správy predstavuje kapitálový transfer pre zdravotnícke zariadenia na rok 2027 celkovo 608 miliónov eur. Z tejto sumy má 562 miliónov eur smerovať do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, zatiaľ čo zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva majú dostať 47,8 milióna eur. Ďalších 85 miliónov eur je podľa rozpočtu naplánovaných ako vlastné zdroje zdravotníckych zariadení na kapitálové výdavky. Krajčí však spochybnil, či nemocnice v Banskej Bystrici a Martine dokážu tieto peniaze zabezpečiť vzhľadom na ich finančnú situáciu.
Zároveň upozornil, že dostavba samotných nemocničných budov nebude znamenať ich plnú pripravenosť na prevádzku. Na medicínske vybavenie nemocníc v Banskej Bystrici i v Martine budú podľa neho potrebné ďalšie peniaze.
Krajčí uviedol, že Hnutie Slovensko poslalo ministerstvu zdravotníctva žiadosť o sprístupnenie informácií, v ktorej žiadalo vysvetlenie rozdielu medzi avizovanými 900 miliónmi eur a sumami uvedenými v návrhu rozpočtu. Podľa jeho slov ministerstvo na žiadosť neodpovedalo ani v zákonnej lehote.
Krajčí na tlačovej konferencii uviedol, že podľa návrhu rozpočtu verejnej správy predstavuje kapitálový transfer pre zdravotnícke zariadenia na rok 2027 celkovo 608 miliónov eur. Z tejto sumy má 562 miliónov eur smerovať do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, zatiaľ čo zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva majú dostať 47,8 milióna eur. Ďalších 85 miliónov eur je podľa rozpočtu naplánovaných ako vlastné zdroje zdravotníckych zariadení na kapitálové výdavky. Krajčí však spochybnil, či nemocnice v Banskej Bystrici a Martine dokážu tieto peniaze zabezpečiť vzhľadom na ich finančnú situáciu.
Zároveň upozornil, že dostavba samotných nemocničných budov nebude znamenať ich plnú pripravenosť na prevádzku. Na medicínske vybavenie nemocníc v Banskej Bystrici i v Martine budú podľa neho potrebné ďalšie peniaze.
Krajčí uviedol, že Hnutie Slovensko poslalo ministerstvu zdravotníctva žiadosť o sprístupnenie informácií, v ktorej žiadalo vysvetlenie rozdielu medzi avizovanými 900 miliónmi eur a sumami uvedenými v návrhu rozpočtu. Podľa jeho slov ministerstvo na žiadosť neodpovedalo ani v zákonnej lehote.