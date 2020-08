Krajčí: Viac pozitívnych súvisí s intenzívnejším dohľadaním kontaktov

Bratislava 19. augusta (TASR) – Pod vyšší počet pozitívne testovaných na nový koronavírus za utorok (18. 8.) sa podpisuje aj fakt, že počas víkendu sa testuje menej a na začiatku pracovného týdňa sa intenzívnejšie dohľadávajú kontakty s pozitívne testovanými. Pred stredajším rokovaním vlády to priznal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).Preto podľa neho jedno číslo nie je úplne smerodajné, v každom prípade je presvedčený, že štatistiky potvrdzujú, že nastala druhá vlna pandémie nového koronavírusu.upozornil.Vyzval preto verejnosť k zodpovednému dodržiavaniu epidemiologických opatrení, ktoré sa počas prvej vlny ukázali ako opodstatnené a efektívne. Zdôraznil, že COVID-19 je vážne ochorenie. Vyzval aj k obozretnosti v prípade cestovania do zahraničia, vrátane zváženia cestovania do Chorvátska, ktoré niektoré krajiny zaradili do nebezpečnej červenej zóny. Na Slovensku v utorok (18. 8.) pribudlo 100 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 3684 testov. Celkovo tak v krajine evidujú 3022 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid19.nczisk.sk.