M.Krajčí vyzval firmy na oprášenie krízových plánov

Bratislava 19. augusta (TASR) - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) vyzval firmy, aby si "oprášili" svoje krízové plány a v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva rešpektovali všetky protiepidemiologické opatrenia aj pri zamestnávaní sezónnych pracovníkov. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na to, že väčšina nových zaznamenaných prípadov nákazy novým koronavírusom sa objavila vo firme, ktorá zamestnáva sezónnych pracovníkov. Podľa informácií Krajčího má ísť o Ukrajincov, no nešpecifikoval, o akú firmu ide.



Firmy by mali pre svojich zamestnancov vytvoriť čo najbezpečnejšie podmienky, aby nedochádzalo k šíreniu nákazy. Krajčí podotkol, že tým môžu tiež zamedziť straty vo svojich výrobných procesoch.



Minister pripomenul, že ľudia z takzvaných menej bezpečných krajín by mali na územie SR vstúpiť po tom, ako sú zaregistrovaní na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a najskôr na piaty deň sú testovaní. Zamestnávateľ by mal byť podľa Krajčího kontrolovaný, či jeho zamestnanec prešiel karanténou. "Pokiaľ sa toto deje, zamestnávateľ je ochránený, že takéhoto človeka berie do pracovného procesu a radi by sme to zaviedli najneskôr od 1. septembra ako povinnosť," dodal Krajčí. Prípadné sankcie a ďalšie detaily uvedie podľa ministra hlavný hygienik SR Ján Mikas vo svojom usmernení.



Krajčí tiež dodal, že situácia na Slovensku je pod kontrolou a nemáme komunitné šírenie.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v stredu informoval, že značnú časť zo 100 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v utorok (18. 8.) zaznamenali vo firme, ktorej pracoviská sú v územnej pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Bratislave, Trnave a Galante. Zväčša ide o sezónnych pracovníkov zo zahraničia.



Na jednotlivých pracoviskách bolo doteraz potvrdených vyše 30 pozitívnych prípadov zo stoviek už testovaných zamestnancov na ochorenie COVID-19. V stredu a počas najbližších dní je naplánované testovanie ďalších zamestnancov vrátane externej dopravnej obsluhy. Podľa ÚVZ sa dá preto očakávať, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 bude ešte rásť.