Konferencia biskupov nesúhlasí so zákazom verejne sláviť omše

Bratislava 29. septembra (TASR) – Nariadiť kňazom, aby sa prestali verejne sláviť sväté omše, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu. V reakcii na avizovaný zákaz športových, kultúrnych či firemných podujatí vrátané omší to pre TASR uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.



„Z ohláseného opatrenia, ktorého súčasťou by malo byť plošné rušenie bohoslužieb, sme prekvapení, keďže cirkvám bolo prisľúbené, že ak dodržia sprísnené opatrenia, bude pre ne platiť takzvaný semafor navrhnutý odborníkmi," uviedol Kramara.



Podotkol, že o rušení bohoslužieb s cirkvami nik nehovoril a vzhľadom na ostatné opatrenia sa nejaví ako primerané. „Snažíme sa komunikovať s predstaviteľmi štátu, aby sa daná vec objasnila. Nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu," poznamenal hovorca KBS.



Bývalý sekretár KBS Anton Ziolkovský na sociálnej sieti uviedol, že katolícka cirkev pristupovala k opatreniam od začiatku veľmi zodpovedne. Poznamenal, že už zatvoriť kostoly na Veľkú noc bola mimoriadne veľká skúška. Tvrdí, že namiesto úplného zatvorenia kostolov by sa malo vrátiť k omšiam pre seniorov, väčším rozstupom alebo šachovnicovému sedeniu.



„Nerušme verejné bohoslužby. Takéto rozhodnutie je veľmi necitlivé. Predpokladám, že medzi tými, ktorým na viere záleží, vyvolá skôr hnev ako porozumenie," povedal Ziolkovský.



Zbor biskupov evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v tejto súvislosti uviedol, že informácie ani náznaky o tom, že by mali byť služby Božie opäť zakázané, nedostali.



„Vnímame vážnosť situácie, v žiadnom prípade ju nechceme podceniť a spôsobiť verejnosti alebo jednotlivcom problémy," poukázali vo svojom stanovisku.



Uviedli, že veriaci dodržiavali usmernenia, ktoré boli vypracované pre konanie bohoslužieb podľa COVID semaforov.



„Nechceme byť nadradenou skupinou v spoločnosti, to v žiadnom prípade. Ale vnímame vaše sklamanie ako veriacich, keď vidíte, že reštaurácie, pohostinstvá, bary či diskotéky, ale aj fitnescentrá môžu svoje dvere nechať otvorené, pričom váš kostol je zamknutý a stretávanie sa v ňom predstavuje riziko," uviedol zbor biskupov ECAV na Slovensku vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytla tlačová tajomníčka ECAV Jana Nunvářová.



Zároveň poukázali, že sa snažia diskutovať s kompetentnými a žiadať nejakú formu zmiernenia tohto opatrenia.



Hromadné podujatia budú na Slovensku od októbra zakázané. Výnimkou budú obrady sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín. Zakázať by sa mali aj športové, kultúrne či firemné podujatia, rovnako i omše.