Biskupi: Strácame kontakt, mnohí veriaci už mesiace nechodia na omše

Bratislava 27. decembra (TASR) – Rok 2020 bol v niečom určite smutný, pretože kňazi nemohli s veriacimi sláviť Veľkú noc a s veľkými obmedzeniami budú sláviť Vianoce. Stráca sa kontakt, mnohí už celé mesiace nechodia na bohoslužby. V súvislosti s hodnotením roku 2020 z pohľadu Konferencie biskupov Slovenska to pre TASR uviedol jej hovorca Martin Kramara.



„Internetové prenosy nemôžu nahradiť osobné spoločenstvo. Zároveň sme však nútení hľadať nové spôsoby evanjelizácie, ohlasovať netradičnými formami. A to nie je zlé," povedal Kramara. Tvrdí, že sa o sebe aj o druhých dozvedáme veľa vecí.



„Zrazu jasnejšie vidíme dobro a zlo, ktoré v sebe nosíme. Kríza ma donútila viac premýšľať. Musím uvažovať, ako nedovoliť, aby ma premohlo zlo, hnev, sebectvo, malichernosť... A aké je nevyhnutné sa snažiť dobrom premáhať zlo," poznamenal hovorca Konferencie biskupov Slovenska.



Poukázal na to, že dobre to vyjadrili v predvianočnom posolstve najvyšší náboženskí predstavitelia. „Čoraz viac sa ukazuje, ako svet bytostne potrebuje nádej. A my sme aj v kríze povolaní ju objavovať a sprostredkovať," uzavrel Kramara.