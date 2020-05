MKSR:Novelu povoľujúcu viac licencií predloží samostatne

Bratislava 11. mája (TASR) – Zámer umožniť vysielateľom licenciu na viacero programových služieb prejde napokon štandardným legislatívnym procesom. Po rokovaní vlády to uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO).



Pôvodne bol zámer súčasťou schváleného vládneho návrhu zákona, ktorý mal v skrátenom legislatívnom konaní upraviť v súvislosti s dosahom pandémie nového koronavírusu viaceré zákony, týkajúce sa kultúrnych podujatí, fondov i médií. "Pri tomto návrhu, týkajúcom sa licencií a programových služieb, sme sa dohodli, že ho pripravíme samostatne a prejde riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním," povedala Milanová.



Návrh, upravujúci zákon o vysielaní a retransmisii, má umožniť, aby jeden vysielateľ mohol získať licenciu na viac programových (televíznych monotypových, resp. rozhlasových) služieb, v súčasnosti má nárok len na jednu.



Toto opatrenie sa plánovalo v rámci novelizácie mediálnej legislatívy v nasledujúcom období, skoršie prijatie tejto novely má podľa rezortu umožniť rýchlejšiu stabilizáciu rozhlasového trhu. Rezort poukazuje pritom na existenčné riziko, ktoré pandémia predstavuje pre súkromné rádia. Vyčísľuje, že v súčasnosti odhadovaný ročný deficit príjmov súkromných vysielateľov je na úrovni 25 až 30 percent. I podľa Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) by krížové vlastníctvo umožnilo rádiám efektívnejšie hospodáriť a rozvíjať programové služby.



Vláda v pondelok schválila návrh, ktorým sa upravujú povinnosti organizátorov kultúrnych podujatí voči držiteľom vstupeniek na akcie, ktoré sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu museli zrušiť, rovnako tak novela upravila zmluvné povinnosti medzi organizátormi podujatí a ich subdodávateľmi, vrátane účinkujúcich. Ďalšia novela zruší v tomto roku povinnosť umelcov platiť príspevky do umeleckých fondov zriadených zo zákona, vládou schválený návrh upravuje aj administratívno-schvaľovacie procesy pri dotáciách pre umelecké aktivity.