REZORT KULTÚRY: Pandémia pomohla zdynamizovať riešenie slabých miest

Bratislava 28. decembra (TASR) – Podobne ako v celej spoločnosti, aj dianie v kultúre a umení najvýraznejšie ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. V hodnotení končiaceho sa roka 2020 to uviedlo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Práve pandémia podľa rezortu tiež odhalila a pomohla zdynamizovať riešenie slabých miest v existujúcom systéme.



"Museli sme zmeniť legislatívu, zabezpečiť dodatočné finančné zdroje a vypracovať schému pomoci," upozornil rezort. "Spustenie dotácií je výsledkom niekoľkomesačnej práce ministerstva kultúry, do ktorej sa zapojili aj partneri z iných rezortov a takisto predstavitelia kultúrno-kreatívneho priemyslu. Ministerstvo môže po prvý raz udeľovať dotácie na pomoc v mimoriadnych situáciách, ako je aj pandémia ochorenia COVID-19," zdôraznil rezort pripomínajúci, že i programové vyhlásenie vlády obsahuje záväzok podpory, nielen štátom zriadenej, ale aj nezávislej kultúry.



MK pripomína v tejto súvislosti novelizovaný zákon o poskytovaní dotácií vo svojej pôsobnosti vrátane ďalších nevyhnutných opatrení pre spustenie grantov, vytvorenie nových verejných zoznamov, a to evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre, ktoré vedie Fond na podporu umenia. "Tridsať rokov sme na ministerstve nemali legislatívu, ktorá by umožňovala takúto dotačnú schému. Schválený dotačný zákon a tzv. antiCOVID-ová novela 2 boli kľúčom k tomu, aby sme dokázali pomôcť predstaviteľom nezriaďovanej kultúry. Vďaka schválenému zákonu sme spustili mimoriadnu finančnú pomoc formou dotácií už v polovici novembra. Našou ambíciou bolo spätne vykryť straty ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle," pripomenul rezort.