Mladí by chceli predmet o investovaní, rezort uviedol, že to je možné

Bratislava 16. októbra (TASR) - Viacero mladých by chcelo predmet o investovaní. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre investičnú platformu Fondee. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR reagovalo, že to je možné a vyučovací predmet investovanie môže byť zaradený do školských vzdelávacích programov.



Z prieskumu vyplýva, že 61 percent mladých ľudí vo veku 16 až 26 rokov by výučbu o investovaní na školách chcelo. Ukázal, že mladí sa boja inflácie a chceli by sa o svoj dôchodok postarať sami, ale nevedia ako. "Mladí si chcú investíciami zaistiť najmä dôstojnú budúcnosť. Neveria však sporiacim účtom a lákajú ich akcie, do ktorých by chcelo investovať až 59 percent z nich," uviedla spoluzakladateľka Fondee Eva Hlavsová.



Ako priblížili z ministerstva, každá škola má v rámcovom učebnom pláne štátneho vzdelávacieho programu k dispozícii voliteľné hodiny. Tie môže použiť na vytvorenie predmetu investovanie. Predmet musí zapísať do učebného plánu svojho školského vzdelávacieho programu, pripraviť jeho osnovy a schváliť ho radou školy. Následne bude povinný pre žiakov, ktorým je v programe určený.



Investovanie je aj súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti, kde jednou zo šiestich tém je téma Sporenie a investovanie. "Problematika výchovy a vzdelávania na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti súčasťou základného a stredného vzdelávania," uviedli z rezortu.



Priblížili tiež, že učitelia si pri zapracúvaní a aplikácií tém finančnej gramotnosti do vyučovania môžu pomôcť dokumentom s názvom Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl.