Mladí ľudia chcú využiť možnosť voliť,niektorí uprednostnia cestovanie

Bratislava 29. októbra (TASR) - Možnosť prvýkrát pristúpiť k volebným urnám má v sobotu počas spojených volieb podľa informácií zo Štatistického úradu SR asi 140.000 mladých ľudí. Viacerí pre TASR uviedli, že voliť pôjdu, pretože im záleží na tom, kto bude viesť ich mesto alebo samosprávny kraj. Nájdu sa aj takí, ktorí voľné dni využijú na cestovanie a v deň volieb nebudú v mieste svojho trvalého bydliska.



"Ide o mladých, ktorí v čase posledných volieb konaných na Slovensku, ktorými boli parlamentné voľby (29. február 2020), nedovŕšili potrebný vek 18 rokov. Plnoletými sa stali až v čase od 1. marca 2020 do 29. októbra 2022 vrátane," vysvetlila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR Zuzana Podmanická.



Voliť počas dňa chce ísť Ján z Banskej Bystrice. Poukázal však na to, že vybrať si spomedzi kandidátov na primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, ale aj kandidátov na predsedu samosprávneho kraja a krajských poslancov bolo komplikované.



"Počas soboty pôjdem voliť, pretože tieto voľby považujem za dôležité. Myslím si, že práve to, čo sa deje u nás v meste, sa ma najviac dotýka, preto týmto voľbám prikladám dôležitosť," uviedol Peter z Košíc. Voliť v spojených voľbách sa chystá aj 18-ročná Katarína z Bratislavy, pre ktorú to bude prvá možnosť odovzdať svoj voličský hlas. "Nie je mi ľahostajné, kto sa stane primátorom Bratislavy a starostom mestskej časti, v ktorej žijem. Každý hlas je dôležitý," povedala.



Nájdu sa však aj takí prvovoliči, ktorí svoj hlas v spojených voľbách neodovzdajú. Jedným z dôvodov je, že v sobotu nebudú v mieste svojho trvalého bydliska. V zahraničí bude aj 18-ročná Mária z Bratislavy. Rovnako mimo svojho trvalého bydliska v deň spojených volieb bude aj 18-ročný Marek z Popradu.



Prvovoliči sa zhodli, že informácie o kandidátoch na primátorov a predsedov krajov i na poslancov oboch zastupiteľstiev čerpali najmä z internetu, sociálnych sietí, alebo sa o tom rozprávali v kruhu svojej rodiny. Viacerí uviedli, že volebné diskusie nesledovali a kandidátov si budú vyberať podľa sympatií či podľa ich volebného plánu, ktorý si naštudovali.