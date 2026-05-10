Mladí ľudia sa môžu hlásiť na pozíciu mládežníckeho delegáta pri OSN
Vybraný kandidát od júla nastúpi ako juniorsky delegát a v ďalšom roku prevezme seniorskú rolu.
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) hľadá mladého človeka na pozíciu mládežníckeho delegáta SR pri Organizácii Spojených národov (OSN) s dvojročným mandátom. Mandát bude rozdelený na juniorskú (1. rok) a seniorskú (2. rok) pozíciu. Vybraný kandidát od júla nastúpi ako juniorsky delegát a v ďalšom roku prevezme seniorskú rolu. Informuje o tom NIVAM na svojom webe.
Tento model reflektuje odporúčania bývalých delegátov a zároveň sa inšpiruje osvedčeným rakúskym modelom. Jeho cieľom je posilniť hlas mladých na národnej aj medzinárodnej úrovni. Podľa NIVAM hlavným poslaním programu je zastupovať záujmy slovenskej mládeže na pôde OSN, šíriť povedomie o Agende 2030 a podporovať aktívne občianstvo mladých. Delegát prepája mladých zo Slovenska s medzinárodnými inštitúciami a zároveň doma zvyšuje povedomie o fungovaní OSN.
„Dva roky pôsobenia v pozícii mládežníckej delegátky SR pri OSN mi ukázali, že táto úloha ponúka jedinečný priestor na sebarealizáciu každému, kto chce prispieť k rozvoju svojej komunity a krajiny. Prináša nielen neoceniteľné skúsenosti, ale aj výnimočnú príležitosť reprezentovať Slovensko a mladú generáciu priamo na pôde OSN,“ zhodnotila svoje dvojročné pôsobenie v pozícii delegátky Sofia Šillerová. Zároveň podľa nej podporuje osobnostný rast, rozvoj mäkkých zručností a vytváranie nových priateľstiev, pričom umožňuje aktívne presadzovať myšlienky a prispievať k pozitívnym zmenám.
Delegátom sa môže stať mladý človek vo veku 19 až 25 rokov v čase podania prihlášky. Podmienkou je mať slovenské občianstvo a trvalý alebo dlhodobý pobyt na území SR, musí byť aktívny v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, ľudských práv, udržateľného rozvoja, klimatickej spravodlivosti, inklúzie a/alebo verejného života. Dôležitá je aj schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, kontinuálne sa vzdelávať a osobnostne rozvíjať. Uchádzač musí mať výbornú znalosť slovenčiny a pokročilú znalosť anglického jazyka.
Záujemcovia o pozíciu delegáta musia vyplniť dotazník, zaslať štruktúrovaný životopis a motivačný list najneskôr do 4. júna. Výberové konanie sa uskutoční v dvoch kolách. Prvým je písomné hodnotenie a druhým je osobný pohovor a prezentácia pred komisiou, kde postúpia najlepší kandidáti z prvého kola. Pohovory sa uskutočnia v priebehu júna v Bratislave.
Program realizuje NIVAM v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Radou mládeže Slovenska.
