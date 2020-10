Mladí odborníci navrhujú v súťaži Pre vodu opatrenia na zmenu klímy

Bratislava 29. októbra (TASR) - Mladí odborníci navrhujú v rámci súťaže "Pre vodu" adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Na plánovanie adaptačných opatrení poukazuje aj hodnotiaca správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA). TASR o tom informovala Martina Ragalová z externej komunikácie nadácie Ekopolis.



Na začiatku októbra vydala EEA novú hodnotiacu správu. Experti v nej poukazujú na urgentnú potrebu plánovania a realizácie adaptačných opatrení na zmenu klímy. Ragalová hovorí, že v prípade Slovenska oceňujú strategické materiály o adaptácii na negatívne dôsledky zmeny klímy a pozitívne príklady v samosprávach.



Agentúra však upozorňuje na nevyhnutnosť adaptácie v mestách. „Spôsob, akým plánujeme a budujeme naše mestá, zostáva podľa EEA neudržateľný – problematická je predovšetkým pokračujúca výstavba v záplavových oblastiach, narastajúce pokrývanie pôdnych povrchov betónom či asfaltom, ale aj malé množstvo zelených priestorov,“ povedala manažérka súťaže Pre vodu z Nadácie Ekopolis Martina Paulíková.



Dodáva, že na tieto problémy sa piaty rok zameriava celoslovenská súťaž. Cieľom je podľa Paulíkovej prepojenie tých, ktorí hľadajú riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa hospodárenia s vodou v obciach, mestách či firmách a mladých ľudí, začínajúcich odborníkov v oblasti ochrany vôd a hospodárenia s ňou, a stavbárov, ktorí vedia ponúknuť opatrenia ušité na mieru.



Jednotlivci alebo súťažné tímy môžu svoje práce posielať do súťaže do 10. novembra. Môžu do nej prihlásiť aj svoje ročníkové či diplomové práce. Po termíne uzávierky bude nasledovať finále pred odbornou porotou, priblížila Ragalová. Pre obmedzenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu budú prezentácie súťažiacich online. Výsledky budú oznámené v januári 2021 cez verejný online stream.