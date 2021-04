Mladí reportéri pre životné prostredie získali envirocenu za osvetu

Trenčín 24. apríla (TASR) - Mladí reportéri pre životné prostredie získali ocenenie za osvetové aktivity, ktoré zrealizovali v minulom roku. Cenu ATLAS od jednej z nadácií získali v rámci kategórie Environmentálne povedomie a vzdelávanie, uspeli spomedzi 78 prihlásených projektov. Informovala o tom koordinátorka programu Klaudia Medalová z Centra environmentálnych aktivít Trenčín.



"Rok 2020 priniesol pre program Mladí reportéri pre životné prostredie nové výzvy, po uzatvorení škôl rozbehli desaťtýždňovú aktivitu na sociálnych sieťach pod názvom My všetci sme reportéri," uviedla Medalová.



Počas Dňa Zeme sa do výzvy podľa nej zapojilo 40 škôl a prezentovali malé ekologické činy pre Zem, ktoré môže robiť každý doma. "Osemnásťroční reportéri Mária a Michal využili čas zatvorených škôl a natočili 24 epizód podcastu Z kaviarne, v ktorom sa venovali aktuálnym spoločenským témam," priblížila.



Na environmentálne aktivity vyzvali vlani mladí reportéri formou otvorených výziev všetkých ľudí na Slovensku vo veku od 11 do 21 rokov. Ako výzvu OPEN II realizovali otvorenú fotosúťaž Teplo, teplejšie, horíš!, do ktorej sa zapojili mladí so 69 fotografiami s posolstvom, ako môže každý z nás zmierniť klimatickú krízu. V rámci projektu OBJEKTív 21 vydalo vlani Centrum environmentálnych aktivít, ktoré program zastrešuje, tri príručky ako na reportážny článok, fotografiu a video, tiež spustilo on-line vzdelávaciu platformu Manuál 21. Desať rokov programu sa rozhodlo zase priblížiť formou putovnej výstavy.



"Minuloročný program sme rozvíjali všetkými smermi. Vyrobili sme päť edukačných videí, vydali nové metodické materiály, zorganizovali päťdennú Bielokarpatskú misiu s tlačovou konferenciou a hovorili o spolupráci so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Michalom Kičom. Bol to najproduktívnejší rok v programe Mladých reportérov," skonštatovala Medalová.



Celý tím programu, ktorého súčasťou sú aj traja mladí reportéri, podľa nej vníma cenu od Nadácie VÚB ako ocenenie práce všetkých reportérov, pedagógov a lektorov. "Program nemá zabezpečené žiadne dlhodobé financovanie, a preto je grant pre nás veľká vec, lebo nám umožní zorganizovať niekoľko praktických workshopov v školách či v teréne," dodala.