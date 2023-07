Mladí Slováci získali tretie miesto v medzinárodnej súťaži v Istanbule

Bratislava 16. júla (TASR) - Slovenské študentské firmy získali ocenenia na medzinárodnej súťaži v tureckom Istanbule. Firma Fluf z Gymnázia Poštová v Košiciach sa na súťaži Company of the Year Competition 2023 prebojovala medzi tri najlepšie. TASR o tom informoval Boris Bukovský zo vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko.



Firma Fluf sa podľa jeho slov presadila medzi viac ako 800 študentmi stredných škôl z celej Európy a získala tretie miesto v hlavnej kategórii JA Europe Company of the Year. Ich hlavným produktom boli ekologické brikety z konskej biomasy. "Tieto brikety určené do krbov, pecí, kotlov a otvoreného ohňa sú ekologickou náhradou dreva a sú balené v ekologickom obale, ktorý je takisto možné spáliť," priblížil Bukovský.



Ocenenie PMIEF Best Application of Project Management Award získala firmy zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálová v Bratislave.



Úspešná bola aj Obchodná akadémia v Seredi za podnikateľské vzdelávanie. "Potvrdilo sa, že náš prístup k vzdelávaniu je správny. Vždy sme kládli dôraz na aktívne zapájanie študentov a učiteľov a venovali sme sa ich individuálnemu rozvoju," dodala učiteľka oceneného tímu Jana Mlynárová.