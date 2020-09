Mladí slovenskí reportéri pre životné prostredie získali 4 ocenenia

Bratislava 22. septembra (TASR) - Mladí slovenskí reportéri pre životné prostredie získali v medzinárodnej súťaži International YRE Competition 2020 dve prvé a dve tretie miesta. Slovensko sa tak stalo najúspešnejšou krajinou. TASR o tom informoval Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít Trenčín.



Slováci získali ocenenie za tri články, ktoré sa venovali cigaretovým ohorkom, chýbajúcim kontajnerom na staré šatstvo a zadržiavaniu zrážkovej vody v mestách. Porota ocenila aj jedno video o problémoch so zatepľovaním bytových domov polystyrénom, priblížil Medal.



Študentky Ľudmila Slivová a Timea Dimitrovová sa stali víťazkami v kategórii od 15 do 18 rokov. Cenu dostali za článok Novovešťania žiadajú zlepšenie zberu starého šatstva. K prvenstvu si Slivová pripísala aj čestné uznanie za fotopríbeh Zjedené kilometre.



„Najťažšie pri spracovaní reportáže je nájsť si dobrú tému, ktorá je v našom okolí aktuálna a vieme si s ňou poradiť a zmeniť veci k lepšiemu. Často sa stretávam s postojom, keď s nami ľudia nechcú spolupracovať, pretože nás vnímajú ešte ako deti, ktorých názory sú nepodstatné,“ hovorí Slivová.



Za článok o „toxických jednohubkách“ získali prvé miesto v kategórii od 11 do 14 rokov štyria žiaci z Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. Tretie miesto v kategórii od 19 do 25 rokov dostala Adriána Henčeková z Univerzity Komenského za článok o výhodách využívania zrážkovej vody v mestách.



Za video v kategórii od 11 do 14 rokov získali Michaela Danišová a Sofia Sláviková tretie miesto. Video nieslo názov Polystyrénový sneh.



Do súťaže sa zapojilo 275.000 študentov z 27 krajín sveta. Do národných kôl prihlásili 16.000 súťažných prác, ako priblížil Medal. Medzinárodná porota, zložená z odborníkov v oblasti environmentálnej žurnalistiky, sociálnej zodpovednosti firiem a vzdelávania pre udržateľný rozvoj, hodnotila podľa jeho slov práce na základe ich technickej kvality, investigatívy, originality a šírenia.