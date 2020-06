Mladí sociálni demokrati budú naďalej spolupracovať so Smerom-SD

Bratislava 22. júna (TASR) - Občianske združenie Mladí sociálni demokrati bude naďalej spolupracovať so stranou Smer-SD. V pondelok na tlačovej konferencii o tom informoval poverený predseda združenia Igor Melicher. Odchod Petra Pellegriniho zo strany ho prekvapil.



Melicher tvrdí, že Smer-SD bol a bude ich jediným relevantným sociálnodemokratickým partnerom na politickej scéne. Združenie má so stranou podpísané memorandum o spolupráci. "Na tejto nadštandardnej spolupráci chceme naďalej participovať a chceme ju rozvíjať," povedal Melicher.



Na margo odchodu Pellegriniho a ďalších poslancov zo Smeru-SD hovorí, že to je oslabením ľavice a sociálnej demokracie na Slovensku.