Mladí umelci sa môžu zapojiť do súťaží Týždňa vedy a techniky

Bratislava 22. júla (TASR) - Mladí umelci sa už teraz môžu zapojiť do umeleckých súťaží v rámci príprav Týždňa vedy a techniky. Mladí žiaci a študenti sa svojím príspevkom môžu zapojiť do výtvarnej alebo grafickej súťaže. Informuje o tom Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR.



Témou tohtoročných súťaží je "Mars – náš nový domov?". V rámci tejto témy môžu žiaci a študenti prostredníctvom svojich výtvarných a grafických návrhov prezentovať predstavu života na inej planéte, ako aj technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť, upresňujú z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v CVTI SR.



Tento rok sa uskutoční v poradí 16. ročník výtvarnej súťaže. Určená je žiakom vo veku od deväť do 12 rokov a od 13 do 16 rokov. Do 4. ročníka grafickej súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl alebo študenti vysokých škôl a doktorandi.



Bližšie informácie o súťažiach, nájdu záujemcovia na oficiálnych webových stránkach Týždňa vedy a techniky. Uzávierka súťaží je 4. októbra.