Mladí vedátori sa môžu opäť zapojiť do Festivalu vedy a techniky

Bratislava 7. septembra (TASR) – Mladí vedátori sa môžu aj tento rok zapojiť do Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021. Žiaci druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska môžu do súťaže posielať svoje projekty do 6. októbra. TASR o tom informoval koordinátor projektov Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Ján Nemec.



Záujemcovia sa môžu zapojiť projektami v rámci jedenástich kategórií - Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a Spoločenské vedy.



Prezentovať ich budú odbornej hodnotiacej komisii vo forme postera individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Tí najúspešnejší z krajských kôl postúpia na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 14. novembra.



Krajské kolá budú prebiehať prezenčne od 15. do 22. októbra, s ohľadom na podmienky a bezpečnosť všetkých zúčastnených. "Keďže na podujatiach dochádza k miešaniu žiakov z rôznych škôl, rozhodli sme sa pre režim OTP: očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19,“ priblížil výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter s tým, že formu realizácie súťaže prispôsobia organizátori aktuálnym podmienkam COVID automatu a budú o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk.