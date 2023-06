Zlatá medaila pre mladých vedátorov: Úspech zaznamenali v USA

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenskí mladí vedátori na medzinárodnej súťaži mladých vedátorov Genius Olympiad, ktorá sa uskutočnila uplynulý týždeň v americkom Rochestri, zaznamenali úspech. Študentky Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove Laura Kleinová a Natália Ivanecká získali zlatú medailu v kategórii veda za prezentáciu projektu "Odpudzujú bežné kozmetické produkty kliešte?". TASR o tom informoval Ján Nemec z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).



Gymnazistky postúpili na medzinárodnú súťaž ako výherkyne národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022. Vedeckým konzultantom ich projektu bol Branislav Peťko z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied. "Dievčatá na projekte po Festivale vedy a techniky kontinuálne ďalej pracovali a zlepšovali ho po obsahovej aj vizuálnej stránke. Zlatá medaila je skvelým zakončením ich tvrdej práce na projekte," zhrnul Michal Zajaček, ktorý slovenský tím AMAVET-u viedol na medzinárodnom podujatí.



Vo svojom projekte porovnávali repelentnosť bežných kozmetických produktov, najmä šampónov, respektíve sprchových gélov, parfumov a éterických olejov. V štúdii, pri ktorej sa celkovo efekt študoval na vyše 1600 kliešťoch, zistili, že parfumy a éterické oleje sú viac repelentné v porovnaní so šampónmi. Na základe analýzy vyhotovili aj svoj vlastný repelentný produkt, kokosový krém, ktorý kliešte výrazne odpudzuje, no súčasne je šetrný voči životnému prostrediu v porovnaní s bežnými syntetickými repelentmi.



Slovensko na podujatí reprezentovala aj Anna Pénzešová z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorá postúpila so svojím projektom o vplyve zmagnetizovanej vody na zvyšovanie znášky nosníc z biologickej olympiády. V rámci súťaže v USA získala čestné uznanie.