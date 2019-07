M.Lajčák: Plán pomoci ľuďom na Ukrajine má podporu v Moskve i v Kyjeve

Prvým bodom z deviatich je podľa neho rekonštrukcia zbombardovaného mosta v Stanici Luhanska. Ide o jediný prechod pre civilistov cez líniu kontaktu v Luhanskej oblasti.

Štrbské Pleso 9. júla (TASR) – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pozerá na Ukrajinu aj z hľadiska toho, čo sa dá urobiť pre zníženie utrpenia konkrétnych ľudí. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) to vyhlásil po skončení neformálneho ministerského stretnutia vo Vysokých Tatrách. Zdôraznil, že Ukrajina je pre slovenské predsedníctvo v OBSE prioritou.



"Dal som dohromady s mojimi spolupracovníkmi plán deviatich konkrétnych krokov na zvýšenie dôvery. Pre tento plán som získal podporu v Moskve aj v Kyjeve," uviedol Lajčák.



Prvým bodom z deviatich je podľa neho rekonštrukcia zbombardovaného mosta v Stanici Luhanska. Ide o jediný prechod pre civilistov cez líniu kontaktu v Luhanskej oblasti. Mostom, napriek tomu, že je poškodený, denne prejde približne 10.000 ľudí. "Vyzerá to tak, že v týchto chvíľach sa môžu prijať rozhodnutia, že táto rekonštrukcia sa uskutoční," zhodnotil Lajčák.







Medzi ďalšími presadzovanými krokmi je aj humanitárne odmínovanie a ochrana civilnej infraštruktúry, ako sú školy, škôlky a podobne. "Týchto deväť bodov má silnú podporu aj zo strany účastníckych štátov. Koľkokoľvek z nich sa nám podarí naplniť, budeme šťastní, že sme urobili niečo, čo vidia, cítia ľudia, ktorí sú postihnutí konfliktom."



Na neformálnom ministerskom stretnutí na Štrbskom Plese Ukrajinu na rozdiel od Ruska, ktoré zastupoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, šéf diplomacie nereprezentoval. "Ukrajina bola prítomná v rokovacej sále, hoci bola zastúpená na úrovni veľvyslanca," pripomenul Lajčák, podľa ktorého to bolo pochopiteľné, pretože v Kyjeve v utorok prebiehal v ukrajinskom parlamente schvaľovací proces nominácie voľby nového šéfa diplomacie.



K neformálnemu stretnutiu najvyšších predstaviteľom Ukrajiny a Ruska tak na pôde Vysokých Tatier nedošlo. A rovnako hovoriť o prípadnom summite Ukrajina - Rusko na Slovensku je podľa Lajčáka predčasné.



Predsedníctvo SR sa podľa jeho slov "venuje veľkému politickému procesu, aby začal opäť pracovať normandský formát a aby sa začali riešiť politické veci". Už tento týždeň sa stretnú experti krajín tzv. normandskej štvorky, aby skúsili pripraviť agendu. "Je možné, pravdepodobné a želateľné, aby sa normandská štvorka stretla aj na vrcholnej úrovni," pripustil minister s tým, že Slovensko by bolo organizáciou stretnutia polichotené.



Neformálne ministerské stretnutie v polčase predsedníctva SR v OBSE bolo jedným z najdôležitejších podujatí predsedníckeho roka Slovenska v tejto organizácii. Ministerské stretnutie vo Vysokých Tatrách hostil šéf slovenskej Lajčák a malo podtitul: "Od minulých aktivít k budúcej prevencii: miesto OBSE pri garantovaní stability v Európe a za jej hranicami."



Vo Vysokých Tatrách sa zišlo celkovo vyše 300 delegátov vrátane 23 šéfov diplomacií a 11 štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí. Zúčastnení zástupcovia diplomacií tu mali okrem plenárnych rokovaní priestor absolvovať neformálne bilaterálne stretnutia. Program ukončili neformálnym pracovným obedom.