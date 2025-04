Mlynári: Žiadne červy či kobylky sa do slovenskej múky pridávať nebudú

Bratislava 24. apríla (TASR) – Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM) sa pridávajú k iniciatíve slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov a odmietajú akékoľvek pridávanie hmyzu do svojich výrobkov. Rozhodli o tom na stredajšom (23. 4.) valnom zhromaždení. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM.



„Územie Slovenska má tisícročnú tradíciu v pestovaní pšenice a ďalších obilnín a ich spracovaní. Mlyny boli kedysi na každej väčšej rieke a obyvatelia na našom území sa nikdy neuchyľovali ku konzumácii hmyzej potravy, ktorá je typická pre juhovýchodnú Áziu. Nevidíme preto dôvod, aby sme do slovenskej múky pridávali larvy červov, ale ani kobylky či svrčky, ktoré čoskoro Európska únia schváli pre využívanie do potravín,“ spresnil Lapšanský.



Slovenské mlyny tak podľa neho reagujú na nedávne schválenie prášku z celých lariev červa múčniara obyčajného ako novej potraviny, uvoľnenej na používanie v EÚ. Únia povolila jeho používanie ako prísady do múk, pekárskych výrobkov, sušienok, energetických tyčiniek či dokonca syrov. Pri múke EÚ povolila dokonca jeho obsah až do úrovne 20 %, čo je pätina hmotnosti výrobku. Podmienkou pre pridanie múky z červov je, aby bol tento výrobok, respektíve prášok, ožiarený UV žiarením.



Tak ako v prípade múčnych červov dostala podľa Lapšanského Európska komisia viaceré žiadosti o povolenie iných druhov hmyzu podľa nariadenia o nových potravinách, ako Alphitobius diaperinus larvae (potemník stajňový), Gryllodes sigillatus (svrček krátkokrídly), Acheta domesticus (svrček domový), Locusta migratoria (saranča sťahovavá) a Hermetia illucens larvae (mucha bránivka).



„Chlieb zo slovenskej múky so soľou je symbolom pohostinnosti Slovenska. Pripájame sa preto k iniciatíve Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov za nepoužívanie hmyzích surovín vo výrobe slovenských výrobkov. Aj hon za ekologickosťou musí mať svoje hranice. Potraviny s obsahom červov ich už prekračujú. Európska únia je najväčším vývozcom potravín na svete, nemáme tu nedostatok bielkovín ako v niektorých krajinách na iných kontinentoch. Poľnohospodárstvo sa zároveň posúva míľovými krokmi vpred v digitalizácii i ekologizácii,“ podčiarkol.



„Nechceme, aby slovenské deti poznali len múku s prísadou červov. Chceme si udržať slovenskú tradíciu kvalitnej múky z čistého obilia. Veríme, že nás v tomto postoji podporia aj naši spotrebitelia. V obchodoch tak budú mať istotu, že nákupom múky zo slovenských mlynov budú konzumovať skutočnú kvalitu,“ zdôraznil Lapšanský.



Slovenská spoločnosť mlynárov združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má šesť členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Zamestnáva takmer 500 pracovníkov.