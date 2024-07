M.Majerský: Odkaz sv. Cyrila a Metoda má čo povedať starému kontinentu

Bratislava 5. júla (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a predseda opozičného KDH Milan Majerský je presvedčený že odkaz svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, má stále čo povedať starému kontinentu. Slovensko ako križovatka západnej a východnej civilizácie tu môže zohrávať oveľa významnejšiu úlohu. Uviedol to pri príležitosti piatkového sviatku svätých Cyrila a Metoda. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.



Slováci majú podľa Majerského vďaka Cyrilovi a Metodovi vlastnú identitu a hlas, ktorý má čo povedať celému svetu.



"Keď budeme vychádzať z úprimného záujmu o rozvoj Slovenska v duchu dedičstva solúnskych bratov, potom budeme rešpektovaní vo svete a naša národná hrdosť bude presvedčivá aj pre ďalšie generácie. Je to pre nás všetkých obrovský záväzok aj do budúcnosti," doplnil Majerský.