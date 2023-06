Občianske organizácie čelia mnohým ohrozeniam, zaznelo na konferencii

Bratislava 14. júna (TASR) - Občianske organizácie čelia mnohým ohrozeniam. Ide napríklad o dlhodobý deficit inštitucionálneho financovania, nedostatok kapacít na angažovanosť mimo vlastnej organizácie či verbálne útoky. V spoločnom vyhlásení na to poukázali účastníci konferencie mimovládnych neziskových organizácií (MNO) "Spájame sa za demokraciu", ktorá sa v stredu skončila v Bratislave.



Na konferencii vystúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá podotkla, že útok na občiansku spoločnosť je útokom na demokraciu. "Mrzí ma, že nevraživosť a rastúca agresivita v spoločnosti sa dotýka aj práce mimovládnych organizácií," uviedla hlava štátu. Priblížila, že predvolebná kampaň na Slovensku je plná neprávd, zavádzaní a aj osobných útokov na predstaviteľov občianskeho sektora. Vyzvala účastníkov konferencie, aby sa nedali strhnúť konfliktami a zomkli sa pre ochranu ľudských práv a demokracie.



"Populisti a extrémisti dnes tvrdo útočia na občianske organizácie a ich lídrov, šíria o nás klamstvá a hoaxy," povedal podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac. Váži si preto, že ich zastali prezidentka, minister vnútra, ale aj predstavitelia viacerých demokratických politických strán.



Medzi ďalšie ohrozenia podľa vyhlásenia účastníkov konferencie patrí aj kvalita informačného priestoru na Slovensku. Ten je podľa nich špecificky formovaný dezinformáciami a nedôverou ľudí v demokratické inštitúcie. Zhodli sa tiež na kľúčových prioritách na najbližšie obdobie, ktoré napríklad sú obrana základných princípov občianskej spoločnosti či boj s hybridnými hrozbami a dezinformáciami.



Pre kvalitu demokracie je podľa organizácií tiež dôležité, aby sa na parlamentných voľbách zúčastnilo čo najviac voličov. Apelujú preto na organizácie občianskej spoločnosti, aby sa zapojili do mobilizačných aktivít a vysvetľovali dôležitosť účasti vo voľbách.



Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač avizoval, že predložia aj konkrétne návrhy na rokovanie vlády a jej poradných orgánov. "Okrem iného sa tieto návrhy týkajú pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, akčného plánu otvoreného vládnutia či realizácie výstupov medzinárodného Samitu za demokraciu," doplnil.



Na dvojdňovom tohtoročnom stretnutí slovenského občianskeho sektora sa zúčastnilo vyše 200 predstaviteľov platforiem občianskych organizácií, nadácií a občianskych združení.