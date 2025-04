Mimovládky vyzvali prezidenta, aby novelu nepodpísal

Bratislava 16. apríla (TASR) - Viaceré mimovládne neziskové organizácie (MNO) vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby v stredu prijatú novelu zákona o neziskových organizáciách nepodpísal. Na rovnaký krok už vyzvala aj opozícia. Kancelária prezidenta SR pre TASR reagovala, že hlava štátu sa s legislatívou oboznámi a potom sa rozhodne, ako bude postupovať. Nadácia Zastavme korupciu na sociálnej sieti novelu zákona nazvala šikanóznou.



„Novela nariaďuje zverejniť všetkých darcov. U firiem od jedného centa a u fyzických osôb nad 5000 eur. Aj keď si to neželajú. To môže byť podľa verejného ochrancu práv v rozpore s ústavou a právom na súkromie. Ak existuje podozrenie z nezákonnej činnosti, mimovládne organizácie vedia spolupracovať s políciou a údaje o darcoch sprístupniť,“ uviedla nadácia. Upozornila tiež, že novela zákona prináša viac byrokracie či vysoké likvidačné pokuty.



Podobné výhrady majú aj ďalšie organizácie. „Zaradenie občianskych organizácií medzi povinné osoby podľa infozákona je diskriminačné a neprinesie žiadnu väčšiu transparentnosť, lebo všetky informácie, ktoré môžu občania od organizácií získať už má k dispozícii štát alebo samospráva. Jediné, čo to v praxi spôsobí, je väčšia administratíva pre organizácie aj štátne orgány a samosprávu,“ vyhlásil Juraj Rizman z Post Bellum.



Združenie Mier Ukrajine trvá na tom, že prijatá legislatíva je „ruský zákon“. Pripomenulo, že prezident Pellegrini niekoľkokrát vyhlásil, že nerozumie, prečo niekto spochybňuje, že Slovensko je Európa. Podľa združenia tak teraz hlava štátu má šancu dokázať, kde stojí. „Ak si naozaj ctí európske hodnoty, tak nepodpíše ruský zákon, ktorým obmedzí ústavné práva všetkých občanov Slovenska. Podpis pod ruský zákon znamená začiatok konca našej demokracie,“ uviedlo v stanovisku Mier Ukrajine.



Poslanci vládnej koalície v stredu v pléne Národnej rady schválili novelu zákona o neziskových organizáciách. Tá prináša viaceré zmeny. Pre organizácie sa má napríklad zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.