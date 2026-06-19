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Mnohí žiaci dokončili testy v rámci Testovania 9 pred vypršaním času
Testovanie 9 v školskom roku 2025/2026 absolvovalo na Slovensku viac ako 44.000 žiakov z 1490 základných škôl.
Autor TASR
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Bratislava 19. júna (TASR) - Významná časť žiakov dokončila testy v rámci Testovania 9 výrazne pred vypršaním času. Kým pri matematike odovzdalo test o 15 a viac minút skôr 26,2 percenta žiakov, pri slovenskom jazyku a literatúre to bolo až 44,8 percenta žiakov. Zistila to Štátna školská inšpekcia (ŠŠI), ktorá kontrolovala školy v priebehu testovania aj v školskom roku 2025/2026. Okrem toho inšpekcia evidovala viaceré nedostatky. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠŠI Katarína Matejková.
ŠŠI apeluje na potrebu odbornej diskusie o náročnosti testov a primeranosti časových limitov. „Ak takmer polovica žiakov dokončí test výrazne pred vypršaním času, je legitímne analyzovať, či je nastavenie testu a časového limitu optimálne. Cieľom národného testovania má byť čo najpresnejšie overenie vedomostí a zručností žiakov,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.
Inšpektori zároveň upozornili, že pokyny pri Testovaní 9 porušilo viac škôl ako vlani. Kontroly podľa hovorkyne taktiež odhalili prípady neoprávneného neprihlásenia žiakov na testovanie či nedostatky pri zabezpečení objektivity jeho priebehu. Ako ďalej priblížila, riaditelia troch škôl v rozpore s právnymi predpismi neprihlásili na testovanie osem žiakov, ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.
„Testovanie 9 musí prebiehať podľa jasne stanovených pravidiel. Ich dodržiavanie je nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých žiakov a dôveryhodnosti výsledkov. Každé porušenie pravidiel môže oslabiť objektivitu testovania a dôveru verejnosti v jeho výsledky,“ zdôraznila Štofková Dianovská.
ŠŠI vykonala kontroly na základných školách počas riadneho termínu Testovania 9. „V kontrolovaných školách bolo evidovaných 1510 žiakov deviateho ročníka, pričom na testovaní sa zúčastnilo 1350 žiakov, teda 92,7 percenta. Neprítomnosť žiakov súvisela najmä s plnením školskej dochádzky v zahraničí, záškoláctvom či zdravotnými dôvodmi,“ spresnila hovorkyňa.
Testovanie 9 v školskom roku 2025/2026 absolvovalo na Slovensku viac ako 44.000 žiakov z 1490 základných škôl. Výsledky podľa inšpekcie opätovne potvrdili výrazný vplyv sociálno-ekonomického zázemia na úspešnosť žiakov.
„ŠŠI bude zistenia z kontrol využívať pri formulovaní odporúčaní na zvyšovanie kvality a transparentnosti národného testovania tak, aby všetci žiaci mali zabezpečené spravodlivé a porovnateľné podmienky,“ dodala Matejková.
ŠŠI apeluje na potrebu odbornej diskusie o náročnosti testov a primeranosti časových limitov. „Ak takmer polovica žiakov dokončí test výrazne pred vypršaním času, je legitímne analyzovať, či je nastavenie testu a časového limitu optimálne. Cieľom národného testovania má byť čo najpresnejšie overenie vedomostí a zručností žiakov,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.
Inšpektori zároveň upozornili, že pokyny pri Testovaní 9 porušilo viac škôl ako vlani. Kontroly podľa hovorkyne taktiež odhalili prípady neoprávneného neprihlásenia žiakov na testovanie či nedostatky pri zabezpečení objektivity jeho priebehu. Ako ďalej priblížila, riaditelia troch škôl v rozpore s právnymi predpismi neprihlásili na testovanie osem žiakov, ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.
„Testovanie 9 musí prebiehať podľa jasne stanovených pravidiel. Ich dodržiavanie je nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých žiakov a dôveryhodnosti výsledkov. Každé porušenie pravidiel môže oslabiť objektivitu testovania a dôveru verejnosti v jeho výsledky,“ zdôraznila Štofková Dianovská.
ŠŠI vykonala kontroly na základných školách počas riadneho termínu Testovania 9. „V kontrolovaných školách bolo evidovaných 1510 žiakov deviateho ročníka, pričom na testovaní sa zúčastnilo 1350 žiakov, teda 92,7 percenta. Neprítomnosť žiakov súvisela najmä s plnením školskej dochádzky v zahraničí, záškoláctvom či zdravotnými dôvodmi,“ spresnila hovorkyňa.
Testovanie 9 v školskom roku 2025/2026 absolvovalo na Slovensku viac ako 44.000 žiakov z 1490 základných škôl. Výsledky podľa inšpekcie opätovne potvrdili výrazný vplyv sociálno-ekonomického zázemia na úspešnosť žiakov.
„ŠŠI bude zistenia z kontrol využívať pri formulovaní odporúčaní na zvyšovanie kvality a transparentnosti národného testovania tak, aby všetci žiaci mali zabezpečené spravodlivé a porovnateľné podmienky,“ dodala Matejková.