Bezpečnostná rada SR by mohla mať výbor zameraný na hybridné hrozby

Bratislava 2. augusta (TASR) - K posilneniu odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám má prispieť zriadenie nového výboru Bezpečnostnej rady SR pre hybridné hrozby. Výbor má tiež zlepšiť medzirezortnú spoluprácu a koordináciu činnosti v boji s hybridnými hrozbami. Jeho vznik by mala umožniť novela zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru, ktorú pripravuje Ministerstvo obrany (MO) SR. Vyplýva to z predbežnej informácie.



"Hlavným poslaním nového výboru Bezpečnostnej rady SR bude podieľať sa na koordinácii činností príslušných štátnych orgánov a inštitúcií zameraných na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie doma i v zahraničí, prijímanie opatrení na riešenie hybridného pôsobenia proti záujmom Slovenskej republiky a tvorbu relevantných politík zameraných na boj proti hybridným hrozbám," vysvetlil rezort v materiáli.



Bezpečnostná rada SR podľa predkladateľa v súčasnosti nedisponuje stálym pracovným orgánom, ktorý by sa špecializoval výhradne na problematiku hybridných hrozieb a ktorý by dokázal pružne reagovať na dynamický vývoj medzinárodného bezpečnostného prostredia v oblasti hybridných hrozieb, zdôvodnilo ministerstvo.



"Cudzie mocnosti pritom voči Slovenskej republike v súčasnosti využívajú široké spektrum nástrojov hybridného pôsobenia, ktorých cieľom je manipulovať verejnou mienkou, vplývať na predstaviteľov štátu a jeho inštitúcie, oslabiť alebo inak poškodiť záujmy Slovenskej republiky či narušiť vnútornú kohéziu Európskej únie a Severoatlantickej aliancie," upozornilo ministerstvo.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy legislatívy formou zasielania podnetov alebo návrhov do 8. augusta. Pripomienkové konanie k novele by sa mohlo začať v auguste.



Zriadenie nového výboru vyplýva z úloh Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 - 2024, ktorý v marci schválila vláda.