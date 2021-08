Biologický odpad z operácie Spoločná zodpovednosť už zlikvidovali

Bratislava 10. augusta (TASR) - Všetok biologický odpad z plošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť už bol bezpečne zlikvidovaný. Celkovo išlo o 183,7 tony biologického odpadu. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Proces likvidácie odpadu ukončila ružomberská vojenská nemocnica v priebehu uplynulého týždňa.



Odpadový materiál bol uskladnený v priestoroch vojenského objektu Mokraď – Jamník v okrese Liptovský Mikuláš. Rezort obrany deklaroval, že sa postupovalo v súlade s požiadavkami na zhromažďovanie nebezpečného odpadu tak, ako ich definuje vyhláška envirorezortu. "Po celý čas - až do jeho kompletnej likvidácie, bol tento materiál uskladnený s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a dodržanie všetkých požiadaviek na zhromažďovanie nebezpečného odpadu spôsobom, ktorý nijako neohrozoval obyvateľov ani životné prostredie v okolí miesta jeho skladovania," ubezpečil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov udelil Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši po vykonaní miestneho zisťovania priamo v priestoroch vojenského objektu Mokraď – Jamník pôvodcovi, teda Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok v decembri 2020, a to na obdobie päť rokov.



V nadväznosti na to nemocnica spustila verejnú súťaž s cieľom zazmluvniť spaľovňu, ktorá by odpad bezpečne zlikvidovala. "Súťaž však následne, vzhľadom na udelenie výnimky zo strany Ministerstva životného prostredia SR z 25. februára 2021, zrušila. Vo výnimke totiž rezort životného prostredia poveril likvidáciou odpadu z celoplošného testovania dve spaľovne na Slovensku," priblížila hovorkyňa MO. Ružomberská nemocnica preto začala nové verejné obstarávanie, vrátane elektronickej aukcie, do ktorej sa prihlásili dve spoločnosti. Likvidáciu odpadu realizovala spoločnosť KOSIT a. s. Košice, ktorá zvíťazila v elektronickej aukcii s najnižšou cenou.