MO chce podľa Kaliňáka sprístupniť aktívne zálohy pre všetkých občanov

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce sprístupniť možnosť prihlásiť sa do aktívnych záloh pre všetkých občanov. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by sa mohli rozšíriť o tzv. národnú brigádu, ktorú by tvorili dobrovoľníci. Predpokladá, že návrh by mohol byť v parlamente predložený v októbri. Zdôraznil tiež, že vláda nechce ísť cestou znovuzavedenia povinnej vojenskej služby. Opozičný poslanec Michal Truban (PS) s týmto postojom súhlasí. Zároveň si vie predstaviť, že by PS avizovaný návrh podporilo. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



"Finalizujeme to, nemáme ešte všetky konkrétnosti dokončené, ale nechceme ísť cestou ani všeobecnej mobilizácie, ani zavedenia povinnej vojenskej služby, ale skôr rozšírením aktívnych záloh na novú verziu, ktorá bude prístupná pre všetkých. (...) Chcel by som dva týždne z vášho ročného plánu (prípadných záujemcov, pozn. TASR) plus dva - tri víkendy. Štát je pripravený dať za to peňažnú čiastku," uviedol Kaliňák.



Členovia brigády by podľa neho mohli pomáhať pri mimoriadnych situáciách, prírodných katastrofách, prípadne v čase vojnového stavu pri strážení dôležitých objektov. "Budete tam mať tri skupiny ľudí. Bývalí vojaci, ktorí sú priradení ku konkrétnej zbrani, strážne útvary, ktoré by primárne pri vojenskej situácii mali takého úlohy a potom ľudia, ktorí sa prihlásia, pretože si chcú spraviť vzdelanie smerom k nejakej zbrani. Pretože aj z tohto výcviku môže do budúcna vzniknúť profesionálny vojak," priblížil minister.



Trubanovi sa predstavený návrh pozdáva. "Naša pozícia je rovnaká. PS nikdy nechcelo ani nechce znovu zaviesť povinnú vojenskú službu. (...) V aktívnych zálohách vidíme veľké medzery. Keď to príde na schôdzu, tak si myslím, že sa o tom budeme vedieť odborne baviť," povedal. Zároveň nevylúčil, že by PS návrh podporilo. "Ak to bude v rámcoch, ako hovoril pán Kaliňák, vieme sa baviť o podpore," skonštatoval.



V diskusii sa dotkli aj viacerých politických tém. Truban vládu skritizoval za kroky ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) aj ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Poukázal napríklad na to, že po schválení novely Trestného zákona sa mal zvýšiť počet krádeží v potravinách. Kaliňák kritiku odmietol, tvrdí, že na také závery neexistujú objektívne dáta. Odmietol aj Trubanove slová, že Šimkovičová koná nekompetentne. Skritizoval ale podpredsedu parlamentu a lídra PS Michala Šimečku, ktorý podľa neho chráni svoje osobné peniaze prostredníctvom protestov. Truban to označil za domotané konšpirácie. "Pokiaľ ho odvolajú, pre neho to bude vyznamenanie, pretože odvolávanie je malicherná pomsta kvôli dobrej opozičnej práci," vyhlásil s tým, že vláda tak len odpútava pozornosť od vlastných problémov.