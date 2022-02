Okruh osôb, ktoré možno zaradiť do záloh ozbrojených síl chcú zvýšiť

Bratislava 11. februára (TASR) – Rezort obrany chce zvýšiť okruh osôb, ktoré možno zaradiť do aktívnych záloh Ozbrojených síl (OS) SR. Sleduje tým zvýšenie úrovne mobilizačnej pripravenosti záloh. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o brannej povinnosti zverejnenej na legislatívno-právnom portáli slov-lex.



"Poznatky z aplikačnej praxe týkajúce sa tvorby aktívnych záloh a odmeňovania vojakov mimoriadnej služby poukázali na potrebu rozšírenia okruhu občanov, ktorí môžu byť zaradení do aktívnych záloh a na adekvátnejšiu úpravu odmeňovania vojaka mimoriadnej služby," priblížilo Ministerstvo obrany (MO) SR. Odmeny by mali lepšie zohľadňovať stupeň i mieru intenzity krízovej situácie a riziká z nej vyplývajúce.



"Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na zvýšenie úrovne mobilizačnej pripravenosti záloh OS SR ako základného zdroja na doplňovanie OS SR, personálom potrebným na odstraňovanie následkov krízovej situácie alebo na plnenie úloh OS SR počas krízovej situácie," spresnilo ministerstvo.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu do 21. februára. Pripomienkové konanie by sa mohlo začať v júli.