Rezort obrany: Členstvo v Aliancii je jedným z pilierov bezpečnosti SR

Bratislava 26. marca (TASR) - Členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) je jedným zo základných pilierov bezpečnosti Slovenskej republiky a vyjadruje jej civilizačné, hodnotové a geopolitické ukotvenie. Slovensko môže byť aj vďaka tomu bezpečnou, modernou a prosperujúcou krajinou. Ministerstvo obrany (MO) SR to uviedlo pre TASR pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Aliancie. SR sa stala členom NATO 29. marca 2004.



"Severoatlantická aliancia je spolu s Ozbrojenými silami SR hlavným garantom bezpečnosti SR. O sile a nenahraditeľnosti transatlantického partnerstva vypovedá aj skutočnosť, že od vzniku Aliancie nečelila žiadna jej členská krajina otvorenej vojenskej agresii," skonštatoval v stanovisku komunikačný odbor MO SR.



Aktuálne výzvy pre Alianciu vidí rezort predovšetkým v nadväznosti na dynamické zmeny bezpečnostnej reality. V dôsledku nich sa podľa rezortu musí Slovensko aj s ostatnými členmi Aliancie primerane adaptovať a posilniť svoju schopnosť reagovať na prípadnú ďalšiu eskaláciu situácie. "V rezorte obrany tak naďalej plníme úlohy súvisiace s posilňovaním obrany Slovenska a východnej hranice NATO, ako aj s dlhodobo neriešenými nedostatkami spojenými s modernizáciou, zabezpečovaním obrany štátu vrátane absencie časti národných spôsobilostí protivzdušnej obrany darovaných Ukrajine," deklarovalo ministerstvo.



Stanovisko Slovenska k pristúpeniu akéhokoľvek nového člena sa podľa MO SR bude odvíjať od viacerých faktorov. "Z vlastnej skúsenosti je však potrebné zdôrazniť, že prístupový proces do Aliancie je pomerne náročný, pričom krajina ašpirujúca na členstvo v Aliancii musí podstúpiť množstvo reforiem a bez akejkoľvek výnimky splniť celý rad kritérií, ktoré sa netýkajú len obranno-bezpečnostných otázok, pričom ani to jej v konečnom dôsledku nemusí zaistiť vstup do Aliancie. Ten totiž podlieha jednohlasnému súhlasu všetkých jej členov, a to až v štádiu, keď usúdia, že ašpirantská krajina všetky tieto stanovené prístupové kritériá splnila," pripomenul rezort.



Slovensko podporuje aj stupňujúce sa posilňovanie európskej bezpečnosti smerujúce k zvýšeniu schopnosti členských štátov Európskej únie brániť sa. Ako načrtol rezort, tento cieľ sleduje najmä svojou účasťou v obranných iniciatívach v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. "Naším hlavným záujmom je, aby Európska únia spolupracovala na koordinácii zvyšovania investícií do obrany a budovania obranných spôsobilostí. Pre Slovensko je dôležité, aby tento proces prebiehal v súlade s obranným úsilím NATO, nie ako forma jeho konkurencie," dodal.