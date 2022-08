Rezort: ČR a Poľsko majú chrániť vzdušný priestor SR od septembra

Bratislava 16. augusta (TASR) - Česko a Poľsko majú prevziať ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky od septembra. Podpis príslušných dokumentov, spoločnej politickej deklarácie a technických dohôd plánuje rezort obrany 27. augusta na leteckých dňoch SIAF v Kuchyni. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Poľské stíhačky budú prioritne štartovať zo základne nachádzajúcej sa na poľskom území. České stíhačky budú rovnako zabezpečovať úlohy ochrany vzdušného priestoru SR zo základne nachádzajúcej sa na území Českej republiky a po splnení úlohy sa budú vracať na svoje domovské základne," načrtla hovorkyňa. Ako doplnila, v prípade potreby budú môcť poľské alebo české prúdové lietadlá pristáť na záložných vojenských letiskách.



Ochrana vzdušného priestoru SR nebude medzi Českom a Poľskom vopred teritoriálne rozdelená, ale bude prebiehať súčasne. "Podľa konkrétnej situácie by vzlietli buď české lietadlá alebo poľské v zmysle stanovených postupov NATO (NATINAMDS)," vysvetlila Kovaľ Kakaščíková.



Česko a Poľsko majú chrániť slovenské nebo do dodania nových stíhacích lietadiel F-16, ktoré nahradia súčasné stíhačky MiG-29. Tie uzemnia koncom augusta, ako avizoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Pravdepodobne posledné vystúpenie slovenských MiG-29 pred uzemnením by sa malo tiež konať na augustových leteckých dňoch SIAF.