Dodanie húfnic Zuzana 2 sa opäť posunie, prvé by mohli prísť v apríli

Bratislava 29. novembra (TASR) – Dodanie samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 sa opäť posunie. Oneskorenie súvisí s pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Podľa platnej kúpnej zmluvy mala firma dodať päť kusov húfnic do 15. decembra.



„Z dôvodu pandemickej situácie došlo k ovplyvneniu výrobných spôsobilostí výrobcu," vysvetlila hovorkyňa. V súčasnosti preto pripravujú dodatok k predmetnej zmluve, v ktorom sa navrhuje dodanie piatich kusov húfnic do 15. apríla 2021, štyroch kusov do 15. júna 2021, ôsmich kusov do 15. decembra 2021 a ôsmich kusov do 15. decembra 2022.



Nákup 25 húfnic Zuzana 2 schválila vláda v roku 2018 počas pôsobenia ministra obrany Petra Gajdoša. Sú produktom slovenského obranného priemyslu. Náklady na dodávky by nemali prekročiť objem 175 miliónov eur s DPH. Termín dodania sa pre pandémiu už posúval, pôvodne mali prvé štyri kusy dodať v júni tohto roka.



Druhá generácia húfnic Zuzana doplní 16 kusov húfnic 2000 Zuzana, ktoré armáda nakúpila v rokoch 1998 až 2000. Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním.