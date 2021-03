Rezort obrany: Kontrakt na nákup 3D radarov je pripravený na 99%

Bratislava 11. marca (TASR) - Kontrakt na nákup nových 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu, ktoré rezort obrany plánuje obstarať formou vláda-vláda od štátu Izrael, je pripravený na 99 percent. K podpisu zmluvy by mohlo prísť 26. marca. Počas pracovnej cesty v Izraeli to vo štvrtok potvrdil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Za 17 radarov by mala SR zaplatiť 148 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.