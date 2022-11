MO: Maďarsko by sa mohlo zapojiť do ochrany vzdušného priestoru SR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Maďarsko by sa mohlo zapojiť do iniciatívy na ochranu vzdušného priestoru SR. Záujem prejavilo v októbri. O téme sa v súčasnosti diskutuje na expertnej úrovni. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Maďarsko, rovnako tak ako aj ostatné členské štáty NATO, je zapojené v systéme NATINAMDS, ktorý predstavuje integrovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany európskych členských štátov a Turecka. Jeho prípadné zapojenie do ochrany vzdušného priestoru SR preto môže byť pozitívnym krokom, ktorý bude z vojenského i politického hľadiska pre všetkých zúčastnených pridanou hodnotou," skonštatovala hovorkyňa.



Ochranu vzdušného priestoru SR po uzemnení stíhacích lietadiel MiG-29 zabezpečujú na základe augustovej dohody Česko a Poľsko. Chrániť slovenské nebo majú do dodania nových stíhačiek F-16. Prvé kusy by mali prísť v roku 2024.



Rokovania o budúcnosti "migov" pokračujú, žiadne rozhodnutie však podľa hovorkyne zatiaľ nepadlo.