Jaroslav Naď má nového externého poradcu pre domáci obranný priemysel

Bratislava 12. augusta (TASR) – Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) má od 1. augusta nového externého poradcu pre oblasť obranného priemyslu. Je ním Peter Koreň, ktorého na túto pozíciu nominovalo priamo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP). TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Šéf rezortu obrany pri nástupe do funkcie sľúbil slovenským výrobcom obrannej techniky prehĺbenie spolupráce so združením.



„Som veľmi rád, že môj tím posilní odborník, ktorý má v oblasti zbrojárskeho priemyslu, obchodu a výroby naozaj bohaté skúsenosti. Okrem toho pôsobil dlhé roky aj v rezorte obrany, kde získal cenné skúsenosti aj priamo z oblasti vyzbrojovania," uviedol Naď.



Zároveň priblížil, že predmetom vzájomnej spolupráce bude v prvom rade efektívna a praktická podpora domáceho obranného priemyslu.



Koreň bude okrem konzultovania v oblasti spolupráce medzi MO SR a ZBOP tiež zastupovať rezort na projektových procesoch zavádzania výzbroje a techniky v prospech Ozbrojených síl SR. Súčasťou jeho agendy bude tiež informovanie o výrobných a kapacitných možnostiach a dodávateľských schopnostiach členov ZBOP v prospech rezortu obrany a, naopak, poskytovanie informácií o projektoch ministerstva obrany členom ZBOP. Napomáhať bude aj vytváraniu podmienok na podporu slovenských subjektov ZBOP pri presadzovaní sa na medzinárodných trhoch.



„Rezort obrany uzatvoril s Koreňom dohodu o pracovnej činnosti na obdobie od 1. augusta zatiaľ do 31. decembra, a to v rozsahu jednej hodiny týždenne. Za túto činnosť mu na základe dohody pripadá odmena 3,333 eura brutto za hodinu práce," uviedla Kovaľ Kakaščíková.