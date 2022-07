MO: Na dobrovoľnú vojenskú prípravu nastúpilo 70 úspešných uchádzačov

Bratislava 9. júla (TASR) - Na dobrovoľnú vojenskú prípravu nastúpilo tento týždeň 70 úspešných uchádzačov. Nepodarilo sa tak naplniť plánovaných 150 miest, hoci sa prihlásilo vyše 500 záujemcov. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vidí dôvod v prísnych kritériách. Niektoré z nich sú už podľa neho prekonané.



"Uchádzačov bolo výrazne viacej. Budeme musieť zmeniť naše vnútorné predpisy, aby sme ich nemuseli pre veci, ktoré podľa môjho názoru už nie sú adekvátne, do takej veľkej miery eliminovať," načrtol Naď.



Nastavené kritériá podľa ministra dokáže splniť len asi tretina až štvrtina uchádzačov. Niektoré podmienky, napríklad zdravotné, sú už podľa neho prekonané. "Dnes eliminovať uchádzača, ktorý má akúkoľvek alergiu vrátane alergie na peľ, je podľa mňa už nezmyslom," poznamenal.



Do dobrovoľnej vojenskej prípravy môžu byť prijatí občania vo veku 19 až 55 rokov, ktorí v stanovenom termíne podali žiadosť a úspešne absolvujú prijímacie konanie. Posudzuje sa fyzická zdatnosť, psychická odolnosť a zdravotná kondícia.



Výcvik trvá 11 týždňov. Zameriava sa okrem získania základných vedomostí a praktických zručností v ovládaní zbraní aj na zvýšenie fyzickej kondície, zvýšenie pripravenosti na zvládanie stresových a záťažových situácií, ako aj na vojenskú disciplínu.



Po úspešnom ukončení výcviku sú absolventi povýšení na vojakov 2. stupňa a zaraďovaní do záloh, pričom majú otvorenú možnosť vstúpiť aj do aktívnych záloh a byť tak pripravení na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu.